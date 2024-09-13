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Общество ЦБ: Высокие ставки не сдерживают развитие экономики

ЦБ: Высокие ставки не сдерживают развитие экономики

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13 комментариев

Затраты компаний на сырье, материалы и зарплаты зависят от инфляции. Сейчас доля таких издержек гораздо больше, чем от обслуживания кредитов по высоким ставкам. Об этом 13 сентября сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая во время пресс-конференции на вопрос корреспондента «Фонтанки» об охлаждении экономики.

По словам главы ЦБ, охлаждение перегретой экономики — это не нанесение вреда и не сдерживание ее развития. «Это нужно для того, чтобы дать возможность производственным возможностям, предложению товаров и услуг догнать спрос, который убежал вперед, и не дать разогнаться инфляции. Высокие ставки — они как раз предотвращают инфляцию, а не препятствуют устойчивому развитию экономики», — объяснила Набиуллина.

Главный источник финансирования инвестиций, по данным ЦБ, не кредиты, а собственные средства компаний. В последние годы их прибыли значительно выросли. Кроме того, предприятия недоиспользуют возможности по привлечению средств на рынке капитала, считают в Банке России.

«В среднем у компаний издержки на обслуживание кредита — это где-то 5% себестоимости. Понятно, у закредитованных компаний может быть очень много, но в среднем это 5%. Это не такая большая доля в себестоимости. Гораздо больше доля затрат на сырье, материалы, оплату труда, а там рост цен зависит от инфляции, поэтому издержек от высокой инфляции для компаний гораздо больше, чем от того, что увеличиваются издержки на обслуживание кредитов», — сказала председатель ЦБ.

Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что издержки на обслуживание кредитов возрастают временно, при снижении ставки они будут сокращаться, в то время как инфляция повышает издержки необратимо. Охлаждение, по его словам, нужно, чтобы «закрылся разрыв превышения спроса над производственными возможностями», но потенциальный ВВП при этом продолжит расти на основе роста инвестиций, который уже произошел к нынешнему моменту. Инвестиции в основной капитал предприятий сейчас на 25% выше, чем в четвертом квартале 2021 года, который предшествовал кризису.

В пятницу, 13 сентября, Банк России поднял ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Регулятор допустил ее повышение и на следующем заседании.

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Комментарии
13
Sobaka
13 сентября 2024, 19:11
мы то теперь в курсе, дело за малым, осталось убедить в этом экономику
alexpv
13 сентября 2024, 18:33
Поржал) комментировать тут нечего, как прикажут, такую чушь они и несут.
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