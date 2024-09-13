The Cure оригинально сообщили поклонникам дату выхода альбома, который те ждали 16 лет

Британская рок-группа The Cure представит свой новый альбом Songs Of A Lost World 1 ноября — следует из сообщений, которые получили поклонники группы. О рассылке, а также смене логотипов коллектива в соцсетях рассказало 13 сентября издание Far Out.
По его сведениям, «The Cure изменили свои фотографии профиля на всех платформах на новый логотип, наложенный на черный фон», а «избранным поклонникам были отправлены черные открытки, на которых написано Songs Of A Lost World» — таково название их долгожданного нового альбома, оно было раскрыто еще в 2022 году. Кроме того, указана дата — 1 ноября 2024 года.
Еще в 2022 году солист группы Роберт Смит рассказал, что в альбоме будет 12 треков, и пожаловался, что его «трудно петь», но при этом он — лучшее, что создавал коллектив.
«Фонтанка» называла альбом среди самых ожидаемых еще в 2023 году, напоминая, что предыдущий группа выпускала лишь в 2008 году, а потому выход пластинки — весьма ожидаемое событие.
Среди самых известных хитов The Cure — Just Like Heaven, Lovesong, Lullaby, Friday I'm In Love.