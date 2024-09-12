От Крестного хода до Русского марша

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Невский проспект 12 сентября перекрывали на несколько часов — и для машин, и для людей. С утра по главной улице города шли тысячи верующих. «Фонтанка» рассказывает, почему в этот раз день перенесения мощей князя Александра Невского оказался не похож на другие.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







Крестный ход в Петербурге 12 сентября состоялся уже в десятый раз. В первые годы шествие собирало десятки чиновников, студентов снимали с пар, муниципалитеты и районные администрации бросали дела и ехали молиться на Невский. В этот раз случилось всё несколько иначе. И не только потому, что к ходу добавились новые средства передвижения. Молитвы в этот раз читали на воде — с ряженым Петром Первым и выстрелами из корабельных пушек. А на Невском прошло конное шествие всадников в доспехах времен Александра Невского и мундирах Преображенского полка. А затем — проезд сотни байкеров по перекрытому Невскому.

1 из 2 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В 11 утра крестная процессия вместе несколькими чиновниками и депутатами — в том числе одним вице-губернатором и двумя депутатами Госдумы, один из которых был в рясе, — покинула Казанский собор. За ними двинулась толпа. На сайте петербургской митрополии утверждают, что участников было 75 тысяч. Собеседники «Фонтанки» согласились, что оценка завышена, но разошлись во мнении, на или во сколько.

1 из 16 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«А давайте споем "Отче наш"», — громко предложила толпе женщина средних лет в платке. Колонну, в которой она шла, с головой хода разделяло метров двести и священников в золотых одеждах было уже не слышно. Она запела, но не допела до конца. Молитва утонула в неожиданной кричалке, которая прокатилась по толпе: «Русские, вперед». С удовольствием поддержали этот лозунг шедшие в милитари с нашивками ЧВК «Вагнер» бойцы. «Мы раньше не участвовали вот так, а теперь решили выйти и флаги взяли. Раньше и «Вагнер» для многих был только легендой, а теперь всё иначе — мы есть, и вот мы тут», — объяснил один из мужчин.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Кричалки прокатывались по толпе, как по футбольной трибуне: «Мы русские, с нами Бог» и снова «Русские, вперёд». Отдельно шли националисты — «Русская община», в защиту которых недавно выступил Александр Бастрыкин в конфликте с таксистами-мигрантами, следом за ними крепкие мужчины в футболках «Северный человек». Организация собирает гуманитарную помощь и помогает «Эспаньоле», фанатскому объединению добровольцев. «Мы раньше ходили по отдельности, но теперь решили прийти все вместе», — подтвердили «Фонтанке» участники шествия то, что было видно со стороны, — происходящее чем-то напоминало когда-то проходившие Русские марши.



Когда в очередной раз принялись кричать про «Русские, вперед», к толпе подбежал мужчина с наушником и рацией. «Прекратите так скандировать, кричим только то, что мы русские и с нами Бог», — ругался он, но было понятно, что напрасно.



Перед колонной с военными и курсантами шли молодые люди в желтых футболках и с флагами «Царьград». Это — академисты, движение студентов-историков, которое поддерживает бизнесмен Константин Малофеев. На шествии они были в футболках организации «Союз русского народа», названной в честь черносотенцев, занимавшейся в том числе политическим террором больше века назад. «Это всего лишь название, мы таким не занимаемся», — сказали «Фонтанке» двое молодых людей-академистов. Крестный ход им понравился — на нем они были впервые. «Нас всего человек 300. Выкрикивали кричалки, хороший праздник», — добавил один из академистов.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Когда колонна подошла к площади Александра Невского, там уже завершался малый крестный ход. Возглавлял его в этот раз патриарх Кирилл, а сопровождали его два губернатора — Ленобласти и Петербурга, а ещё спикер петербургского парламента. «Все три руководителя носят имя Александр, — улыбнулся патриарх и посмотрел в сторону Беглова. — Александр Невский благословил, чтобы все носители его имени возглавляли власть города».



Обращаясь к участникам хода, он начал с исторического дискурса: «С самого начала этот город был бельмом на глазу у сильных западных противников. Они понимали, что создание города — это выход в Балтику, а через Балтику в Европу. Им хотелось воздвигнуть врата и стену, которая отделяла бы Русь от всей Европы и просвещенного мира. Но ничего не получилось благодаря Александру Невскому».



Святой, по словам патриарха, ещё тогда понимал, с кем надо иметь дело: «Он понимал, что на Востоке нуждаются только в наших деньгах, а те, кто с Запада, им нужна была ещё и наша душа». Наконец он вернулся к современности: «Уже очень много соблазнов представляется нашим людям, особенно не очень укорененным в истории и вере. Приезжают в другие страны, там и магазины получше, и товары, и веселья побольше. Создаются мифы о том, что там все правильно функционирует и правильно создана народная и государственная жизнь. Но история показывает, а в будущем покажет, что правда на нашей стороне».



Патриарх продолжал увещевать собравшихся — и про то, что русский народ — стержень земли, и про мудрых правителей-собирателей земли. «Иногда люди, не видящие дальше носа своего, упрекают государство: «Что вы помогаете одним и другим? Надо и нас ублажить». Это местечковый взгляд. Не имперское видение. Россия ответственна за многих. И за хранение великой Руси».

