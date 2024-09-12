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Город Движение по Невскому проспекту закрыто несколько часов. Выбирайте пути объезда

Движение по Невскому проспекту закрыто несколько часов. Выбирайте пути объезда

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2 комментария

Движение в центре города по-прежнему закрыто. К 18:30 12 сентября Невский проспект остается доступен для проезда исключительно общественному транспорту. Судя по видовым камерам «Фонтанки», на подъездах к главному проспекту Петербурга скопились крупные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение также недоступно на Дворцовой набережной, набережной реки Мойки, Петровской набережной, Сампсониевском мосту и Финляндском проспекте до площади Военных медиков. Загруженность дорог оценивается в 8 баллов. По возможности автомобилистам лучше переждать этот час пик.

В четверг, 12 сентября, в Петербурге прошел крестный ход, приуроченный к 300-летию перенесения мощей Александра Невского. Также в городе на высшем уровне идет встреча с представителями стран БРИКС, проводится Петербургский международный форум объединенных культур.

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Комментарии
2
Noid
12 сентября 2024, 20:07
Всё ради людей. Жаль только, что про жителей города забыли.
282556445
12 сентября 2024, 19:47
Наглость м торжество мракобесия!
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