Движение по Невскому проспекту закрыто несколько часов. Выбирайте пути объезда

Движение в центре города по-прежнему закрыто. К 18:30 12 сентября Невский проспект остается доступен для проезда исключительно общественному транспорту. Судя по видовым камерам «Фонтанки» , на подъездах к главному проспекту Петербурга скопились крупные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение также недоступно на Дворцовой набережной, набережной реки Мойки, Петровской набережной, Сампсониевском мосту и Финляндском проспекте до площади Военных медиков. Загруженность дорог оценивается в 8 баллов. По возможности автомобилистам лучше переждать этот час пик.

В четверг, 12 сентября, в Петербурге прошел крестный ход, приуроченный к 300-летию перенесения мощей Александра Невского. Также в городе на высшем уровне идет встреча с представителями стран БРИКС, проводится Петербургский международный форум объединенных культур.