Путин и патриарх Кирилл приехали в Александро-Невскую лавру

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 12 сентября приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Визит приурочен к 300-летию перенесения в Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского, которое отмечают в городе сегодня. В первой половине дня по случаю праздника по Невскому проспекту прошел крестный ход . По его завершении патриарх Кирилл обратился к прихожанам с предостережением от соблазнов и всего западного. Как писала «Фонтанка», после завершения выступления патриарху стало плохо , и его под руки сопроводили к скорой. По словам собеседника в Смольном, медики ему помогли, и уехал Кирилл на своей машине.

Владимир Путин сегодня провел в Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Также президент встретился с главой МИД КНР Ван И. Помимо этого, глава государства выступит на Петербургском международном форуме объединенных культур, который стартовал накануне.