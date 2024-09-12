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Власть Город Путин и патриарх Кирилл приехали в Александро-Невскую лавру

Путин и патриарх Кирилл приехали в Александро-Невскую лавру

6 397
26 комментариев

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вечером 12 сентября приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Визит приурочен к 300-летию перенесения в Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского, которое отмечают в городе сегодня. В первой половине дня по случаю праздника по Невскому проспекту прошел крестный ход. По его завершении патриарх Кирилл обратился к прихожанам с предостережением от соблазнов и всего западного. Как писала «Фонтанка», после завершения выступления патриарху стало плохо, и его под руки сопроводили к скорой. По словам собеседника в Смольном, медики ему помогли, и уехал Кирилл на своей машине.

Владимир Путин сегодня провел в Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Также президент встретился с главой МИД КНР Ван И. Помимо этого, глава государства выступит на Петербургском международном форуме объединенных культур, который стартовал накануне.

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Комментарии
26
alexpv
12 сентября 2024, 18:29
Так то понятно, что после всех дел сотворенных ими остается только молиться..
VKuser174198221
12 сентября 2024, 19:04
Двум голубкам никогда не замолить своих грехов...
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