Патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади Александра Невского, где завершился крестный ход

Патриарх Кирилл обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту. После выступления ему стало плохо и пришлось обратиться к медикам.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», патриарх Кирилл рассказал участникам хода о соблазнах и предостерег от всего западного. «Люди приезжают в другие страны, там магазины получше, веселья побольше. Создается иллюзия, что там устройство лучше», — сказал он. Но, подчеркнул глава РПЦ, история показывает: «...правда на нашей стороне».

Он рассказал про Александра Невского и про то, что жить следует с отдачей, делая жизнь вокруг и для других привлекательной.

После него на сцену вышли губернаторы Петербурга и Ленобласти.