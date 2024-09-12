    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-в

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.27eur100.74

    Патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади Александра Невского, где завершился крестный ход

    27707
    81 комментарий

    Патриарх Кирилл обратился к прихожанам после завершения крестного хода по Невскому проспекту. После выступления ему стало плохо и пришлось обратиться к медикам.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», патриарх Кирилл рассказал участникам хода о соблазнах и предостерег от всего западного. «Люди приезжают в другие страны, там магазины получше, веселья побольше. Создается иллюзия, что там устройство лучше», — сказал он. Но, подчеркнул глава РПЦ, история показывает: «...правда на нашей стороне».

    Он рассказал про Александра Невского и про то, что жить следует с отдачей, делая жизнь вокруг и для других привлекательной.

    После него на сцену вышли губернаторы Петербурга и Ленобласти.

    После завершения крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского журналист «Фонтанки» заметил, что патриарху стало плохо — его под руки сопроводили к скорой.

    Собеседник «Фонтанки» в Смольном рассказал, что причиной стала жара. «Все нормально, ему помогли медики, и он уехал на своей машине», — добавил источник.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Патриарх КириллКрестный ход
    ЛАЙК13
    СМЕХ46
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 81

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    81
    close