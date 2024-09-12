ФНС потратит более 3 млрд рублей на российское ПО

Федеральная налоговая служба потратит более 3 млрд рублей на замену иностранного программного обеспечения (ПО) на российское. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что в ФНС хотят отказаться от решений от фирм Oracle, Microsoft и IBM.



Исполнитель контракта должен будет обеспечить переход ФНС на отечественное ПО, бесперебойную работу АИС «Налог-3», сервисов официального сайта и портала службы. Кроме того, ему предстоит найти и устранить дефекты ПО.



Последний день подачи заявок на участие в конкурсе — 13 сентября. Срок исполнения контракта — 7 августа 2025 года.



По информации ТАСС, ранее такие проекты вело АО «Главный научный инновационный внедренческий центр», которое и является основным разработчиком информационной системы ФНС.

