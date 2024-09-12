Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

ю-в.

 760мм 64%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Аномалии выборов
Перекрытия в Петербурге
Проект «Образование»
Как работает помощь беженцам
Куда спрятать сбережения
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Рейтинги «Фонтанки»
Общество ФНС потратит более 3 млрд рублей на российское ПО

ФНС потратит более 3 млрд рублей на российское ПО

973
6 комментариев

Федеральная налоговая служба потратит более 3 млрд рублей на замену иностранного программного обеспечения (ПО) на российское. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что в ФНС хотят отказаться от решений от фирм Oracle, Microsoft и IBM.

Исполнитель контракта должен будет обеспечить переход ФНС на отечественное ПО, бесперебойную работу АИС «Налог-3», сервисов официального сайта и портала службы. Кроме того, ему предстоит найти и устранить дефекты ПО.

Последний день подачи заявок на участие в конкурсе — 13 сентября. Срок исполнения контракта — 7 августа 2025 года.

По информации ТАСС, ранее такие проекты вело АО «Главный научный инновационный внедренческий центр», которое и является основным разработчиком информационной системы ФНС.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Cashmare
12 сентября 2024, 14:54
у нас новое пэо глюкануло, плоти нолог ещё раз
VKuser174198221
12 сентября 2024, 14:45
А откуда она их возьмет? из наших пенсий?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky Avenir подключили к глобальной сети
12 сентября, 14:45
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30