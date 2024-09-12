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Город Студентов на завод. В ВШЭ рассказали, где разместят новый корпус университета

Студентов на завод. В ВШЭ рассказали, где разместят новый корпус университета

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Новый корпус петербургского кампуса НИУ ВШЭ откроется в здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе университета. Занятия начнутся со следующего учебного года.

В здании разместят факультет физико-математических и компьютерных наук, Школу дизайна, фото-видео студию и лаборатории. Также в новом корпусе будут проходить занятия для студентов программы «Медиакоммуникации». В здании смогут учиться больше четырех тысячи студентов.

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В 2023 году Вышка решила увеличить количество мест для обучающихся в два раза — до 15 тысяч студентов, а для реализации этой задачи понадобились новые учебные площади, рассказала директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Тышецкая.

Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» был построен на Васильевском острове в 1931 году по проекту архитектора-конструктивиста Якова Чернихова. В 2007 году завод закрылся, к этому времени здание было почти разрушено. Сейчас цех признан объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкцией башни занялся холдинг Setl Group — работы начались в сентябре 2021 года.

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