Студентов на завод. В ВШЭ рассказали, где разместят новый корпус университета

Новый корпус петербургского кампуса НИУ ВШЭ откроется в здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе университета. Занятия начнутся со следующего учебного года.



В здании разместят факультет физико-математических и компьютерных наук, Школу дизайна, фото-видео студию и лаборатории. Также в новом корпусе будут проходить занятия для студентов программы «Медиакоммуникации». В здании смогут учиться больше четырех тысячи студентов.

1 из 7 Источник: пресс-служба НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В 2023 году Вышка решила увеличить количество мест для обучающихся в два раза — до 15 тысяч студентов, а для реализации этой задачи понадобились новые учебные площади, рассказала директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анна Тышецкая.



Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» был построен на Васильевском острове в 1931 году по проекту архитектора-конструктивиста Якова Чернихова. В 2007 году завод закрылся, к этому времени здание было почти разрушено. Сейчас цех признан объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкцией башни занялся холдинг Setl Group — работы начались в сентябре 2021 года.