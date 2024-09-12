«Встретимся в лучшей жизни»: Кристина Орбакайте рассказала, что концерт в Петербурге был заключительным для РФ

После концерта в петербургском зале «Октябрьский» в марте 2024 года «проехаться по России больше не получилось», заявила заслуженная артистка России Кристина Орбакайте в интервью RTVi, назвав его знаковым и «как бы заключительным».

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»







«Например, в Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. <...> В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — рассказала Кристина Орбакайте, отметив, что у нее больше не получилось проехать с гастролями по всей России.



По ее словам, в «Октябрьском» на шоу «На бис» пришли не только ее поклонники, но и поклонники ее матери, народной артистки Советского Союза Аллы Пугачевой. Она назвала то выступление подарком от семьи верным друзьям и поклонникам. «Это был такой знаковый концерт для меня», — подчеркнула Орбакайте.

Вспомнила артистка и свое падение на сцене из-за длинного платья-балахона: «Музыка играла, а я думала: так, где я?»

Она поблагодарила публику, которая приходит на ее концерты даже в самые непростые времена: «В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой», — отметила артистка.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Весной 2024 года Орбакайте готовилась представить российскому зрителю свою программу «На бис», однако чем ближе была дата первого концерта, тем меньше в графике оставалось городов. В итоге артистка выступила только на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге и в баре в Москве. Помешали гастролям региональные общественники, которых не устраивало выступление то из-за неопределенной позиции по спецоперации, то из-за якобы американского гражданства артистки. Первыми с требованием отменить Орбакайте выступили ветераны из организации «Боевое братство» Бурятии. Затем сорвались выступления в Красноярске, Иркутске, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке.

