Несмотря на облачность, погода в Петербурге снова берёт курс на жару

Утро в Петербурге выдалось пасмурным, но погода тёплая. И дальше температура будет расти.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 сентября в городе переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 22–24 градуса.
Сегодня плотными облаками и небольшими локальными дождями в Северной столице отметится атмосферный фронт. При этом поступление относительно холодного воздуха в регионе прекратится, и столбики термометров вновь начнут движение вверх. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В пятницу, по данным СЗ УГМС, возможны кратковременные дожди, в субботу — преимущественно без осадков. Оба дня ожидается уже 24–26 градусов.