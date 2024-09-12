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    Несмотря на облачность, погода в Петербурге снова берёт курс на жару

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Утро в Петербурге выдалось пасмурным, но погода тёплая. И дальше температура будет расти.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 сентября в городе переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 22–24 градуса.

    Сегодня плотными облаками и небольшими локальными дождями в Северной столице отметится атмосферный фронт. При этом поступление относительно холодного воздуха в регионе прекратится, и столбики термометров вновь начнут движение вверх. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В пятницу, по данным СЗ УГМС, возможны кратковременные дожди, в субботу — преимущественно без осадков. Оба дня ожидается уже 24–26 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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