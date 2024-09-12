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    Попробуйте отгадать фильм по эмодзи — тест для настоящих любителей кино

    Спорим, что без ошибок пройти не получится?

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    С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнее
    С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнееФото: Юрий Скулыбердин / Городские порталы
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    Помните фильм, где этот, ну как его, корабль большой и Ди Каприо… Если вы без труда помогаете друзьям вспомнить кино по таким фразам, то и наш тест осилите. Нужно всего лишь отгадать фильмы по нескольким эмодзи. Если поначалу покажется, что всё очень просто, не спешите — последние наши ребусы осилят только настоящие любители кино. А вы — один из них?

    Угадайте фильм по эмодзи

    Угадайте фильм по эмодзи

    А это что за фильм?

    А это что за фильм?

    Что за фильм зашифрован?

    Что за фильм зашифрован?

    А этот угадаете?

    А этот угадаете?

    Угадайте фильм по эмодзи

    Угадайте фильм по эмодзи

    А это что за фильм?

    А это что за фильм?

    Что за фильм зашифрован?

    Что за фильм зашифрован?

    А этот угадаете?

    А этот угадаете?

    Угадайте фильм по эмодзи

    Угадайте фильм по эмодзи

    А это что за фильм?

    А это что за фильм?

    Что за фильм зашифрован?

    Что за фильм зашифрован?

    Последний вопрос!

    Последний вопрос!

    Иван Некрасов

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Попробуйте отгадать фильм по эмодзи — тест для настоящих любителей кино

    Вы, наверное, книжки больше любите читать

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    Попробуйте отгадать фильм по эмодзи — тест для настоящих любителей кино

    Вы дали довольно много верных ответов!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Попробуйте отгадать фильм по эмодзи — тест для настоящих любителей кино

    Да вы просто мастер ребусов!

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    С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнее
    С этим фильмом ни у кого проблем не будет, так что мы выбрали кино посложнееФото: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

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