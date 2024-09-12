Попробуйте отгадать фильм по эмодзи — тест для настоящих любителей кино

Помните фильм, где этот, ну как его, корабль большой и Ди Каприо… Если вы без труда помогаете друзьям вспомнить кино по таким фразам, то и наш тест осилите. Нужно всего лишь отгадать фильмы по нескольким эмодзи. Если поначалу покажется, что всё очень просто, не спешите — последние наши ребусы осилят только настоящие любители кино. А вы — один из них?
Угадайте фильм по эмодзи
А это что за фильм?
Что за фильм зашифрован?
А этот угадаете?
Угадайте фильм по эмодзи
А это что за фильм?
Что за фильм зашифрован?
А этот угадаете?
Угадайте фильм по эмодзи
А это что за фильм?
Что за фильм зашифрован?
Последний вопрос!
Иван Некрасов