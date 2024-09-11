Корабль «Союз МС-26» стартовал с Байконура. В 22:33 по московскому времени он пристыкуется к МКС

Корабль «Союз МС-26» стартовал с Байконура, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Экипаж из трех космонавтов подвели к ракете примерно за 14 минут до старта. В нее вошли россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Запуск прошел в рамках соглашения о перекрестных полетах между РФ и США. Корабль пристыкуется к МКС и пробудет на орбите Земли 202 суток. Стыковка запланирована на 22:33 по московскому времени.

Кроме космонавтов «Союз МС-26» доставит на орбиту около 130 кг грузов: аппаратуру для научных экспериментов, личные вещи, фото- и видеотехнику.