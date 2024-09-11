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Общество Корабль «Союз МС-26» стартовал с Байконура. В 22:33 по московскому времени он пристыкуется к МКС

Корабль «Союз МС-26» стартовал с Байконура. В 22:33 по московскому времени он пристыкуется к МКС

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3 комментария

Корабль «Союз МС-26» стартовал с Байконура, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Экипаж из трех космонавтов подвели к ракете примерно за 14 минут до старта. В нее вошли россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Запуск прошел в рамках соглашения о перекрестных полетах между РФ и США. Корабль пристыкуется к МКС и пробудет на орбите Земли 202 суток. Стыковка запланирована на 22:33 по московскому времени.

Кроме космонавтов «Союз МС-26» доставит на орбиту около 130 кг грузов: аппаратуру для научных экспериментов, личные вещи, фото- и видеотехнику.

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Комментарии
3
Нейрожаба
11 сентября 2024, 19:44
а что там в стране 404 у нелегитимного ? сколько ракет в космос запустили ? смеемся всей страной)
Цепной пёс кровавого прижима
11 сентября 2024, 19:47
И не стыдно эльфам летать на мордорских ракетах?!
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