Стали известны сроки строительства проспекта Крузенштерна на намыве ВО

Согласно материалам, строительство участка проспекта разделено на четыре этапа. В рамках первого в 2027–2028 годах построят участок, который будет проходить под развязкой ЗСД до набережной Макарова.



Второй этап — участок с пешеходным переходом до Новосмоленской набережной, ориентировочно построят в 2028–2029 годах. Третий этап — это мост через реку Смоленку (2029–2030 годы).



Самый южный отрезок — от Смоленки до Мичманской улицы, планируется протянуть в 2030–2031 годах.



Кроме того, в документации подчеркивается, что по завершении строительства пр. Крузенштерна будут построены съезды на него с ЗСД — в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении с набережной Макарова. Все перспективные коридоры под это уже были предусмотрены.