Стали известны сроки строительства проспекта Крузенштерна на намыве ВО

Участок проспекта Крузенштерна от Мичманской улицы до набережной Макарова на «северном» намыве Васильевского острова ориентировочно планируется построить в 2027–2031 годах. Это следует из материалов, опубликованных комитетом по градостроительству 11 сентября в рамках общественных обсуждений проекта планировки проспекта.
Согласно материалам, строительство участка проспекта разделено на четыре этапа. В рамках первого в 2027–2028 годах построят участок, который будет проходить под развязкой ЗСД до набережной Макарова.
Второй этап — участок с пешеходным переходом до Новосмоленской набережной, ориентировочно построят в 2028–2029 годах. Третий этап — это мост через реку Смоленку (2029–2030 годы).
Самый южный отрезок — от Смоленки до Мичманской улицы, планируется протянуть в 2030–2031 годах.
Кроме того, в документации подчеркивается, что по завершении строительства пр. Крузенштерна будут построены съезды на него с ЗСД — в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении с набережной Макарова. Все перспективные коридоры под это уже были предусмотрены.
Материалы экспозиции общественных обсуждений доступны на сайте КГА. Комитет принимает предложения и замечания по проекту планировки до 20 сентября.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.