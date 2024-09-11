Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

вос.

 758мм 60%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Патриарх и форум
Куда спрятать сбережения
Проект «Образование»
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Пожар на Крестовском
Некрасов и Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Город Стали известны сроки строительства проспекта Крузенштерна на намыве ВО

Стали известны сроки строительства проспекта Крузенштерна на намыве ВО

1 145
3 комментария

Участок проспекта Крузенштерна от Мичманской улицы до набережной Макарова на «северном» намыве Васильевского острова ориентировочно планируется построить в 2027–2031 годах. Это следует из материалов, опубликованных комитетом по градостроительству 11 сентября в рамках общественных обсуждений проекта планировки проспекта.

Согласно материалам, строительство участка проспекта разделено на четыре этапа. В рамках первого в 2027–2028 годах построят участок, который будет проходить под развязкой ЗСД до набережной Макарова.

Второй этап — участок с пешеходным переходом до Новосмоленской набережной, ориентировочно построят в 2028–2029 годах. Третий этап — это мост через реку Смоленку (2029–2030 годы).

Самый южный отрезок — от Смоленки до Мичманской улицы, планируется протянуть в 2030–2031 годах.

Кроме того, в документации подчеркивается, что по завершении строительства пр. Крузенштерна будут построены съезды на него с ЗСД — в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении с набережной Макарова. Все перспективные коридоры под это уже были предусмотрены.


Материалы экспозиции общественных обсуждений доступны на сайте КГА. Комитет принимает предложения и замечания по проекту планировки до 20 сентября.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
McGillavry
11 сентября 2024, 17:57
1,5 км за 7 лет? Это же сверхсветовая скорость, современная физика такого не допускает!
theHard
11 сентября 2024, 18:19
гадость какая-то этот намыв и то, что там строят
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
Новости компаний
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Новости компаний
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
ТОП 5
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20