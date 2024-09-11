«Возможно, появится как эксперимент». Глава КГИОП показал проекты пешеходного пространства на Почтамтской улице

Власти Петербурга рассмотрели несколько вариантов благоустройства Почтамтской улицы с организацией пешеходного пространства, но пока не приняли решение. Об этом 11 сентября рассказал врио председателя КГИОП Алексей Михайлов в ходе конференции «Формирование комфортной городской среды».
«Превращение Почтамтской улицы, сейчас не очень интересной для горожан, в пешеходную улицу вызвало много вопросов относительно формирования благоустройства этой улицы», — сказал он. Михайлов напомнил, что сами здания, которые являются объектами культурного наследия, «переделать невозможно», поэтому «какой-то вариант видоизменения возможен исключительно в рамках благоустройства».
«Мы посмотрели много вариантов <...>, пока решение не принято», — сказал глава КГИОП. По его словам, предлагаемые варианты, возможно, «сами по себе симпатичны», но не соответствуют исторической среде Петербурга. Однако Алексей Михайлов не исключил, что идея все же будет реализована как эксперимент. «Но пока окончательного ответа нет на этот вопрос», — заключил он.
Создание единой пешеходной зоны на Почтамтской улице и площади перед Исаакиевским собором предполагала концепция «Почтового квартала», о реализации которой Смольный и «Почта России» договорились в 2020 году. Однако с тех пор проект не продвинулся.
Также власти Петербурга планируют превратить в пешеходное пространство Думскую улицу, подготовка уже началась.