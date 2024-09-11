«Возможно, появится как эксперимент». Глава КГИОП показал проекты пешеходного пространства на Почтамтской улице

Власти Петербурга рассмотрели несколько вариантов благоустройства Почтамтской улицы с организацией пешеходного пространства, но пока не приняли решение. Об этом 11 сентября рассказал врио председателя КГИОП Алексей Михайлов в ходе конференции «Формирование комфортной городской среды».



«Превращение Почтамтской улицы, сейчас не очень интересной для горожан, в пешеходную улицу вызвало много вопросов относительно формирования благоустройства этой улицы», — сказал он. Михайлов напомнил, что сами здания, которые являются объектами культурного наследия, «переделать невозможно», поэтому «какой-то вариант видоизменения возможен исключительно в рамках благоустройства».