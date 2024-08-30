Думскую и Ломоносова отдадут пешеходам. Документацию по планировке заказал владелец «Перинных рядов»

Улицы Думскую и Ломоносова могут закрыть для движения транспорта. Распоряжение КГА о подготовке документации по планировке территории для размещения линейных объектов опубликовано на сайте Смольного 30 августа. Как сообщил источник в транспортном блоке, на Думской и Ломоносова планируется создать пешеходную зону, подготовка проекта планировки — один из начальных этапов.



В качестве источника финансирования указано АО «Ильич Плюс», которое владеет комплексом «Перинные ряды». Как ранее сообщала «Фонтанка», именно владельца «Перинных рядов» Феликса Длина называют главным катализатором превращения бывших «пьяных» улиц в общественное пространство.