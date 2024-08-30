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    Думскую и Ломоносова отдадут пешеходам. Документацию по планировке заказал владелец «Перинных рядов»

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    Улицы Думскую и Ломоносова могут закрыть для движения транспорта. Распоряжение КГА о подготовке документации по планировке территории для размещения линейных объектов опубликовано на сайте Смольного 30 августа. Как сообщил источник в транспортном блоке, на Думской и Ломоносова планируется создать пешеходную зону, подготовка проекта планировки — один из начальных этапов.

    В качестве источника финансирования указано АО «Ильич Плюс», которое владеет комплексом «Перинные ряды». Как ранее сообщала «Фонтанка», именно владельца «Перинных рядов» Феликса Длина называют главным катализатором превращения бывших «пьяных» улиц в общественное пространство.

    Ночную жизнь на самых «пьяных» улицах Петербурга прекратили весной 2023 года. Сначала СК опечатал примерно два десятка заведений на самой Думской, а затем еще 10 заведений на улице Ломоносова. Чиновники задумали искоренить ночные гулянья и превратить Думскую и Ломоносова в общественное пространство семейной направленности.

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