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Город В Смольном рассказали, сколько школ в Петербурге не готовы к труду по новой программе

В Смольном рассказали, сколько школ в Петербурге не готовы к труду по новой программе

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5 комментариев

Кабинетами по изучению модуля «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» в программе обновленного учебного предмета «Труд (Технология)» не оснащены 21% школ Петербурга, следует из ответа комитета по образованию, который получила «Фонтанка». В пересчете на абсолютный показатель из 618 общеобразовательных организаций речь идет не менее чем о 140 школах.

«В случае необходимости образовательные учреждения заключают договоры о сетевом взаимодействии», — пояснили в комитете.

Для изучения модуля «Компьютерная графика. Черчение» подготовили базу, по данным комитета, 100% школ. Модули «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» изучаются в том числе с использованием материально-технической базы IT-кубов, «Инфинити», «Кванториумов», созданных в Петербурге.

Оснащены школы (сколько именно, не уточняется) и базой, необходимой для изучения «Основ безопасности и защиты Родины». Для этого используются кабинеты «Основы безопасности жизнедеятельности», организовано взаимодействие с центром «Авангард».

Средства на дооснащение школ всем необходимым внесут в проект бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год, который сейчас формируется, и на плановый период 2026 и 2027 годов. Контрольные цифры расходов появятся не ранее середины октября, отметили в комитете.

О том, что пора переосмыслить как название, так и статус предмета «труд» и вместо популярной робототехники или работы на компьютере снова учить мальчиков работать на станках, а девочек — варить щи, заговорили еще в 2015 году. Изучать дисциплину по обновленной программе российские школьники начали с нового учебного года. Как школы Петербурга подготовили необходимые для этого мастерские, «Фонтанка» рассказывала в конце лета.

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Комментарии
5
Майор Пронин
11 сентября 2024, 14:39
А ничего так, что при открытии этой страницы вылезает реклама получения вида на жительства в Евросоюзе? Или "это другое"?
triton1977
11 сентября 2024, 14:04
Ну как бы в действительности странно, когда тот же программист не умеет и толком гвоздь забить - в школьной юности "забыли научить"))
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