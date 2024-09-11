В Смольном рассказали, сколько школ в Петербурге не готовы к труду по новой программе

Кабинетами по изучению модуля «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» в программе обновленного учебного предмета «Труд (Технология)» не оснащены 21% школ Петербурга, следует из ответа комитета по образованию, который получила «Фонтанка». В пересчете на абсолютный показатель из 618 общеобразовательных организаций речь идет не менее чем о 140 школах.

Оснащены школы (сколько именно, не уточняется) и базой, необходимой для изучения «Основ безопасности и защиты Родины». Для этого используются кабинеты «Основы безопасности жизнедеятельности», организовано взаимодействие с центром «Авангард».

Средства на дооснащение школ всем необходимым внесут в проект бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год, который сейчас формируется, и на плановый период 2026 и 2027 годов. Контрольные цифры расходов появятся не ранее середины октября, отметили в комитете.

О том, что пора переосмыслить как название, так и статус предмета «труд» и вместо популярной робототехники или работы на компьютере снова учить мальчиков работать на станках, а девочек — варить щи, заговорили еще в 2015 году. Изучать дисциплину по обновленной программе российские школьники начали с нового учебного года. Как школы Петербурга подготовили необходимые для этого мастерские, «Фонтанка» рассказывала в конце лета.