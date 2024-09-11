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Авто В Янино построят надземные переходы. Дорожники рассказали, что ждет Колтушское шоссе дальше

В Янино построят надземные переходы. Дорожники рассказали, что ждет Колтушское шоссе дальше

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2 комментария

В дорожном комитете Ленобласти рассказали о планах по дальнейшему расширению Колтушского шоссе во Всеволожском районе. А на недавно открытом участке в Янино наземные пешеходные переходы заменят надземными.

Государственная экспертиза 10 сентября одобрила проекты надземных пешеходных переходов на Колтушском шоссе внутри Янино, сообщили 11 сентября в пресс-службе дорожного комитета. Их построят около 2-й линии, в районе Новой улицы и возле улицы Военный Городок. Надземные переходы заменят существующие наземные со светофорами. Строительство запланировано на 2025 год.

На третьем этапе расширения Колтушского шоссе работы начнутся на участке от Суоранды до деревни Старая. Там запланировано строительство развязки с отдельным выездом в сторону Кудрово, а неудобный перекресток с дорогой на Кудрово уберут. Четыре полосы будут доходить до Новосергиевки, поток пойдет вправо на Новосергиевку с движением по петле и на Колтушское шоссе, а движение из Колтушей в сторону Петербурга сделают односторонним.

В перспективе Колтушское шоссе будет примыкать к Широтной скоростной магистрали на Всеволожск в районе Голландской улицы. Сейчас идет предпроектная проработка дороги.

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Комментарии
2
Андрей_спб
11 сентября 2024, 13:44
"А на недавно открытом участке в Янино" - еще доделывают, то что не успели к открытию.
57433789
11 сентября 2024, 14:45
судя по темпам расширения-лет через пятнадцать сделают
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