Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов по снятию санкций. В «черном списке» остаются Фридман, Авен и супруги Тимченко

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски российских бизнесменов и предпринимателей по отмене санкций, связанных с конфликтом на Украине. Среди истцов оказались: Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, а также Геннадий и Елена Тимченко. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС.



Согласно решению суда ЕС, российские бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан остаются под санкционными ограничениями. Снимать санкции также отказались с супругов Тимченко. Так, суд решил, что россияне, внесенные в санкционный список, должны раскрывать свои экономические активы и взаимодействовать с соответствующими государственными органами стран Евросоюза.



Помимо этого, суд также отклонил иски жены бизнесмена Алексея Мордашова и предпринимателя Мусы Бажаева, которые требовали отменить санкции Евросоюза.



В августе 2023 года Минфин США внес в санкционный список совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана. Они оказались в SND-списке, который означает наиболее жесткие ограничения.



В 2022 году Геннадий Тимченко попал под санкции, ему запретили въезд в страны ЕС и заморозили активы бизнесмена. Позже ввели санкционные ограничения в отношении жены и дочери Тимченко. Известно, что в апреле этого года Геннадий Тимченко занял шестое место в ежегодном рейтинге самых богатых людей в мире журнала Forbes. Его капитал включает «Новатэк», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл» и достигает 23,4 млрд долларов.

