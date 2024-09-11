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Общество Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов по снятию санкций. В «черном списке» остаются Фридман, Авен и супруги Тимченко

Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов по снятию санкций. В «черном списке» остаются Фридман, Авен и супруги Тимченко

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11 комментариев

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски российских бизнесменов и предпринимателей по отмене санкций, связанных с конфликтом на Украине. Среди истцов оказались: Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, а также Геннадий и Елена Тимченко. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС.

Согласно решению суда ЕС, российские бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан остаются под санкционными ограничениями. Снимать санкции также отказались с супругов Тимченко. Так, суд решил, что россияне, внесенные в санкционный список, должны раскрывать свои экономические активы и взаимодействовать с соответствующими государственными органами стран Евросоюза.

Помимо этого, суд также отклонил иски жены бизнесмена Алексея Мордашова и предпринимателя Мусы Бажаева, которые требовали отменить санкции Евросоюза.

В августе 2023 года Минфин США внес в санкционный список совладельцев «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана. Они оказались в SND-списке, который означает наиболее жесткие ограничения.

В 2022 году Геннадий Тимченко попал под санкции, ему запретили въезд в страны ЕС и заморозили активы бизнесмена. Позже ввели санкционные ограничения в отношении жены и дочери Тимченко. Известно, что в апреле этого года Геннадий Тимченко занял шестое место в ежегодном рейтинге самых богатых людей в мире журнала Forbes. Его капитал включает «Новатэк», «Сибур», «Стройтрансгаз», «Трансойл» и достигает 23,4 млрд долларов.

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Санкции ЕС Михаил Фридман Петр Авен Геннадий Тимченко Суд
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Комментарии
11
279375602
11 сентября 2024, 12:28
А чей-то они пытались в судебном порядке оспорить санкции? А? В-первых, они же на пользу. А во-вторых, как не патриотично избегать санкций, когда вся страна под ними. Они что, не ассоциируют себя со страной, где нажили свои миллиарды что ли?
VKuser174198221
11 сентября 2024, 12:34
Какая же приятная новость....Хоть кто-то портит жизнь этим уголовникам....
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