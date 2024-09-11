«Не подходите к такой птице!»: каких голубей надо бояться — объясняет орнитолог

В любом городе довольно много голубей. Относятся к этим птицам по-разному: кто-то подкармливает булками или остатками крупы, кто-то злится, а дети с удовольствием гоняют. Есть мнение, что голуби — плохие птицы, переносчики заразы. Иногда их даже называют летучими крысами. 63.RU разбирается, так ли это.

— Когда-то сизый голубь жил только на скалах в море. Но человек стал строить такие дома, которые похожи на естественную среду обитания этих птиц. Удобно селиться на крышах, чердаках, выводить там птенцов, — рассказывает биолог Александр Кузовенко. — И голуби стали жить в городах, они так привыкли и хорошо чувствуют себя рядом с человеком. Это так называемый синантропный вид. Что касается вреда или пользы, затрудняюсь ответить. Я бы точно не стал называть голубей летучими крысами, это некорректно: любые животные важны.

— Когда люди говорят про голубей, у всех возникает почему-то ассоциация «символ мира» — белая голубка. На самом деле, голуби — это вид, который полностью переменил образ жизни и питания и всё остальное. Отсюда и начались все проблемы. Голубь — это зерноядная птица, которая должна питаться чистым зерном. Голуби клевали дикорастущие злаки на полях, потом они перешли на злаки, которые сажает человек. А попав в город, эта птица перешла на всеядное питание. Теперь они едят абсолютно всё, вплоть до мяса. И с этим поменялся весь образ жизни.

По словам Александра Гуриненко, если раньше голуби выводили птенцов только раз в год, то теперь первая кладка появляется в феврале, а последняя бывает в декабре, то есть минимум четыре кладки в год вместо одной.

