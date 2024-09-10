В метро Петербурга снова остановился эскалатор. На этот раз встала «Василеостровская»

Станция метро «Василеостровская» встала из-за экстренной остановки эскалатора. Как сообщили в пресс-службе организации, вход на станцию ограничен с 18:15 10 сентября.

Неожиданная остановка эскалатора произошла в самый неподходящий момент — когда петербуржцы начали возвращаться с работы. Читатели «Фонтанки» показывают очереди на вход на станцию.

