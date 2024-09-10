В метро Петербурга снова остановился эскалатор. На этот раз встала «Василеостровская»

Станция метро «Василеостровская» встала из-за экстренной остановки эскалатора. Как сообщили в пресс-службе организации, вход на станцию ограничен с 18:15 10 сентября.
Неожиданная остановка эскалатора произошла в самый неподходящий момент — когда петербуржцы начали возвращаться с работы. Читатели «Фонтанки» показывают очереди на вход на станцию.
Сегодня днем неожиданная остановка эскалатора произошла на станции метро «Звездная». В пресс-службе пассажиров просили временно пользоваться соседними станциями — «Московской» и «Купчино».
В конце августа эскалатор дважды останавливался на недавно отремонтированной «Чернышевской».
Обновление:
В 18:44 станция «Василеостровская» заработала в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.
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