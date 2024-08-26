«Чернышевскую» закрыли на вход. Там снова встал эскалатор

На станции метро «Чернышевская» снова внепланово остановился эскалатор. Вход на нее закрыт с 18:30 , заявили в пресс-службе метро Петербурга.

По сообщениям очевидцев, встал эскалатор на спуск. Им пришлось спускаться самостоятельно.

После открытия «Чернышевской» в июле 2024 года это уже третий раз, когда на обновленной станции неожиданно ломается эскалатор.

В первый раз эскалатор на только что отремонтированной станции сломался уже 15 июля — тогда не работал тот, что шел наверх. Устранить неисправность тогда удалось где-то около 09:50 , сообщала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Вечером того же дня встал эскалатор, ведущий вниз. Произошло это около 18:30 . Пассажирам пришлось спускаться самостоятельно, а пресс-службе метро — объявлять о закрытии станции на вход.

