«Чернышевскую» закрыли на вход. Там снова встал эскалатор

На станции метро «Чернышевская» снова внепланово остановился эскалатор. Вход на нее закрыт
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«Метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Площадь Восстания", "Площадь Ленина"», — добавили в пресс-службе.
По сообщениям очевидцев, встал эскалатор на спуск. Им пришлось спускаться самостоятельно.
читатель «Фонтанки»
После открытия «Чернышевской» в июле 2024 года это уже третий раз, когда на обновленной станции неожиданно ломается эскалатор.
В первый раз эскалатор на только что отремонтированной станции сломался уже
Вечером того же дня встал эскалатор, ведущий вниз. Произошло это
Реконструкция станции шла с 2022 года. За это время три старых эскалатора заменили на четыре новых. Открытие состоялось
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В 18:43 станция «Чернышевская» работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.