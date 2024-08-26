    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    766мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.6eur101.61

    «Чернышевскую» закрыли на вход. Там снова встал эскалатор

    3083
    15 комментариев

    На станции метро «Чернышевская» снова внепланово остановился эскалатор. Вход на нее закрыт с 18:30, заявили в пресс-службе метро Петербурга.

    читатель «Фонтанки»

    «Метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Площадь Восстания", "Площадь Ленина"», — добавили в пресс-службе.

    По сообщениям очевидцев, встал эскалатор на спуск. Им пришлось спускаться самостоятельно.

    читатель «Фонтанки»

    После открытия «Чернышевской» в июле 2024 года это уже третий раз, когда на обновленной станции неожиданно ломается эскалатор.

    В первый раз эскалатор на только что отремонтированной станции сломался уже 15 июля — тогда не работал тот, что шел наверх. Устранить неисправность тогда удалось где-то около 09:50, сообщала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

    Вечером того же дня встал эскалатор, ведущий вниз. Произошло это около 18:30. Пассажирам пришлось спускаться самостоятельно, а пресс-службе метро — объявлять о закрытии станции на вход.

    Реконструкция станции шла с 2022 года. За это время три старых эскалатора заменили на четыре новых. Открытие состоялось 13 июля 2024 года.

    Обновление:

    В 18:43 станция «Чернышевская» работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close