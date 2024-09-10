У арестованного военкома Тригилева обнаружили крупную сумму денег и дорогостоящую недвижимость

У военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева при обыске была обнаружена крупная сумма денег, часть из которых была в иностранной валюте. Об этом стало известно из документов на портале московских судов общей юрисдикции.

Сумма выявленных при обыске в доме у Тригилева и изъятых средств не называется, но уточняется, что у военкома в собственности обнаружилась также дорогостоящая недвижимость.

Тригилев был арестован в июле текущего года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (п. «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ). Его комиссариат ведет воинский учет на территории районов Богородское, Гольяново, Метрогородок, Преображенское и Сокольники ВАО Москвы.