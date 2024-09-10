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    У арестованного военкома Тригилева обнаружили крупную сумму денег и дорогостоящую недвижимость

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    11 комментариев

    У военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева при обыске была обнаружена крупная сумма денег, часть из которых была в иностранной валюте. Об этом стало известно из документов на портале московских судов общей юрисдикции.

    Сумма выявленных при обыске в доме у Тригилева и изъятых средств не называется, но уточняется, что у военкома в собственности обнаружилась также дорогостоящая недвижимость.

    Тригилев был арестован в июле текущего года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (п. «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ). Его комиссариат ведет воинский учет на территории районов Богородское, Гольяново, Метрогородок, Преображенское и Сокольники ВАО Москвы.

    Срок содержания Тригилева под стражей истекает сегодня, и на 16 часов назначено судебное заседание о продлении ареста. Военкому вменяются три эпизода получения взяток — с 1 ноября 2022 года по 13 июня 2023 года, которые он якобы брал за подтверждение заболеваний, освобождающих призывников от срочной службы.

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    ВоенкомДеньгиВзяткаНедвижимостьСергей ТригилевАрест
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    Комментарии 11

    28206267510 Сен 2024 в 13:13
    А можно узнать зарплату из бюджета- какова сумма?
    +0−0
    Кот Ученый10 Сен 2024 в 12:50
    Сразу видно - хороший человек! От Путина пострадал.....
    +0−0
    Kostiks10 Сен 2024 в 12:49
    ничего необычного, типичный. Сколько еще таких. И раньше про недвижимость никто ничего не знал, да
    +2−0
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