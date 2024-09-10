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    В Петербурге начальника отдела полиции Фрунзенского района подозревают в получении взятки

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    4 комментария

    Начальник 14 отдела полиции УМВД по Фрунзенскому району задержан в Петербурге по подозрению в получении взятки. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК.

    По версии следствия, в декабре прошлого года полицейский принял из рук уроженки Узбекистана 30 тысяч рублей. Передача проходила в кабинете отдела на улице Купчинской. Таким образом женщина пыталась избежать уголовной ответственности за фиктивную регистрацию соотечественников. В отношении гражданки, к слову, также возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Избежать ответственности за незаконную постановку на учет ей также не удалось.

    «Сотруднику полиции предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в ГСУ СК по Петербургу.

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    Комментарии 4

    28255411710 Сен 2024 в 11:54
    слишком много взял.
    +0−0
    Ярополк10 Сен 2024 в 11:52
    Делиться надо.
    +0−0
    Панкихой10 Сен 2024 в 11:48
    Эка невидаль.
    +2−0
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