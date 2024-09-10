В Петербурге начальника отдела полиции Фрунзенского района подозревают в получении взятки

Начальник 14 отдела полиции УМВД по Фрунзенскому району задержан в Петербурге по подозрению в получении взятки. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК.



По версии следствия, в декабре прошлого года полицейский принял из рук уроженки Узбекистана 30 тысяч рублей. Передача проходила в кабинете отдела на улице Купчинской. Таким образом женщина пыталась избежать уголовной ответственности за фиктивную регистрацию соотечественников. В отношении гражданки, к слову, также возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Избежать ответственности за незаконную постановку на учет ей также не удалось.

