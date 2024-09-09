«Держался низко и тяжело». Очевидцы рассказали о шумном полете самолета-амфибии перед крушением в Подмосковье

Под городом Рузой в Московской области 9 сентября разбился самолет-амфибия «Алекс-251» с двумя человеками на борту. Экипаж не выжил. На необычную траекторию полета и шум обратили внимание местные жители, по факту крушения возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, сегодня, 9 сентября 2024 года, неподалеку от аэродрома Ватулино в городе Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G (регистрационный номер. — Прим. ред.)», — указали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее сообщалось, что разбился самолет Ан-2.
Ведомство организовало проверку по факту крушения самолета. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Как рассказала в беседе с «Фонтанкой» одна из жительниц города Элла, воздушное судно держало низкую высоту во время полета. «Утром пролетал самолет, держался очень низко и тяжело. Звук был странный, слышала гул вдалеке, прям не по себе было, я даже в окно выскочила», — рассказала собеседница.
По данным телеграм-канале «Представитель Росавиации», самолет-амфибия «Алекс-251» получил значительные повреждения. Специалисты Росавиации также проводят проверку всех обстоятельств по данному событию.