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    «Держался низко и тяжело». Очевидцы рассказали о шумном полете самолета-амфибии перед крушением в Подмосковье

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    2 комментария

    Под городом Рузой в Московской области 9 сентября разбился самолет-амфибия «Алекс-251» с двумя человеками на борту. Экипаж не выжил. На необычную траекторию полета и шум обратили внимание местные жители, по факту крушения возбуждено уголовное дело.

    Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
    Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
    Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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    «По предварительным данным, сегодня, 9 сентября 2024 года, неподалеку от аэродрома Ватулино в городе Руза Московской области потерпел крушение самолет-амфибия RA1240G (регистрационный номер. — Прим. ред.)», — указали в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее сообщалось, что разбился самолет Ан-2.


    Ведомство организовало проверку по факту крушения самолета. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

    Как рассказала в беседе с «Фонтанкой» одна из жительниц города Элла, воздушное судно держало низкую высоту во время полета. «Утром пролетал самолет, держался очень низко и тяжело. Звук был странный, слышала гул вдалеке, прям не по себе было, я даже в окно выскочила», — рассказала собеседница.

    По данным телеграм-канале «Представитель Росавиации», самолет-амфибия «Алекс-251» получил значительные повреждения. Специалисты Росавиации также проводят проверку всех обстоятельств по данному событию.

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    Самолет-амфибияУпал самолетПодмосковьеАлекс-251ВатулиноРузаРосавиация
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    Комментарии 2

    vic_5e4cd1938d1a809 Сен 2024 в 16:38
    "... с двумя человеками"
    Это же профнепригодность к журналистике и писательскому ремеслу. Даже переучиваться, при таких ошибках не имеет смысла ...
    +0−1
    vic_5e4cd1938d1a809 Сен 2024 в 16:31
    "разбился самолет-амфибия «Алекс-251» с двумя человеками на борту."
    Кошмар ... фонтанкины писатели ...😱
    "двумя человеками"... И это СМИ... Редакция, увольте или направьте на курсы русского языка. На всякий случай, правильный ответ - с двумя людьми. Слова "человек" употребляется, только в единственном числе.
    Ждём, когда, в следующий раз, напишут с двумями людями ...
    +1−1
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