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    В Подмосковье разбился самолет Ан-2. Экипаж мог погибнуть

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    12 комментариев

    Самолет Ан-2 разбился в Рузском районе Московской области. По предварительным данным, экипаж воздушного судна не выжил, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах 9 сентября.

    На борту воздушного судна находились два человека. По предварительным данным, принадлежащий аэроклубу «Вербилки» Ан-2 совершал тренировочный полет.

    «На борту находились два человека, предварительно, оба погибли», — указал собеседник агентства.

    Сейчас на месте крушения работают экстренные службы. Обстоятельства и причины катастрофы уточняются.

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    Комментарии 11

    26170602109 Сен 2024 в 14:31
    Кто то еще летает на этой рухляди? И кто то еще с парашюта прыгал с этого корыта... Сейчас риск вообще летать, без должного обслуживания и не пойми с какими деталями. Кстати удивительно, что еще не мигранты за штурвалом, они же оплот экономики России по словам властей. Нужно доверить им борт президента.
    +1−1
    Пита-сан09 Сен 2024 в 14:30
    Михаэль из «Стальных парней» на АН-2 из Германии в Нью-Йорк долетел
    Наверное ошибка пилота или отказ двигателя.
    +0−1
    triton197709 Сен 2024 в 14:09
    Самолеты типа Ан-2 еще "кукурузниками" называют, на самом деле би-планы старого образца довольно "живучи" в плане возможных эксцессов в полете.
    +3−2
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