Самолет Ан-2 разбился в Рузском районе Московской области. По предварительным данным, экипаж воздушного судна не выжил, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах 9 сентября.
На борту воздушного судна находились два человека. По предварительным данным, принадлежащий аэроклубу «Вербилки» Ан-2 совершал тренировочный полет.
«На борту находились два человека, предварительно, оба погибли», — указал собеседник агентства.
Сейчас на месте крушения работают экстренные службы. Обстоятельства и причины катастрофы уточняются.
В Подмосковье разбился самолет Ан-2. Экипаж мог погибнуть
Самолет Ан-2 разбился в Рузском районе Московской области. По предварительным данным, экипаж воздушного судна не выжил, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах 9 сентября.
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