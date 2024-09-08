«Такие методы к детям-инвалидам неприемлемы». Мама мальчика с синяком на спине обратилась в прокуратуру после тренировки в бассейне Петербурга

С тренировки в одном из акваклубов 8-летний Алекс вернулся с синяком на спине. Его мама Юлия обратилась в прокуратуру — она считает, что виноват тренер, который накануне ущипнул мальчика. У тренера и акваклуба — другая версия событий.



«Забрала сына, тренер сказал, что немного пощипал его на тренировке. Я сначала не придала этому значения. Подумала, может, это такая игра. На следующее утро вижу у ребенка синяк. Я была в замешательстве, написала в бассейн, потому что ребенок нигде не падал, тем более — боком», — рассказала «Фонтанке» Юлия, мама, воспитывающая сына со сложным диагнозом.



Сам тренер рассказал «Фонтанке», что на тренировке Алекс несколько раз прыгал в бассейн с бортика. «У нас в бассейне в правилах запрещено вставать на внешний бортик и прыгать в воду, так как ребенок может поскользнуться», — пояснил он. Когда Алекс в очередной раз залез на бортик, тренер обхватил его под руку, ущипнул двумя пальцами за бок «для привлечения внимания», указал рукой на бортик и сказал, что отсюда прыгать нельзя. «Далее ушли прыгать в безопасное место. Я указал на скамейку и сказал, что если хочешь прыгать, то мы будет прыгать тут [не в бассейн]. Он стал прыгать, помогая и мне залезть, чтобы я прыгал вместе с ним», — рассказал тренер.



Когда мальчик наконец спустился в бассейн по лестнице, а не прыгнул с бортика, занятие продолжилось. По словам тренера, Алекс «лежал на спине и постоянно улыбался под водой».



Юлия же утверждает, что раньше ее сын занимался с другими тренерами, и тогда никаких проблем не было. «Ребенку достаточно было строго что-то сказать — и он слушался. Дети, с которыми он [тренер] работает, не могут разговаривать, сказать, что он делает им больно. Кроме того, у большинства детей снижена чувствительность. Так что они могут не заплакать и не заорать. Мне кажется, что такие методы для детей-инвалидов неприемлемы», — считает Юлия.



Юлия написала заявление в прокуратуру, где ей сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Также мама Алекса обратилась к уполномоченному по правам ребенка, но пока ответа не получила.

