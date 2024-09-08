«Такие методы к детям-инвалидам неприемлемы». Мама мальчика с синяком на спине обратилась в прокуратуру после тренировки в бассейне Петербурга

С тренировки в одном из акваклубов 8-летний Алекс вернулся с синяком на спине. Его мама Юлия обратилась в прокуратуру — она считает, что виноват тренер, который накануне ущипнул мальчика. У тренера и акваклуба — другая версия событий.
«Забрала сына, тренер сказал, что немного пощипал его на тренировке. Я сначала не придала этому значения. Подумала, может, это такая игра. На следующее утро вижу у ребенка синяк. Я была в замешательстве, написала в бассейн, потому что ребенок нигде не падал, тем более — боком», — рассказала «Фонтанке» Юлия, мама, воспитывающая сына со сложным диагнозом.
Сам тренер рассказал «Фонтанке», что на тренировке Алекс несколько раз прыгал в бассейн с бортика. «У нас в бассейне в правилах запрещено вставать на внешний бортик и прыгать в воду, так как ребенок может поскользнуться», — пояснил он. Когда Алекс в очередной раз залез на бортик, тренер обхватил его под руку, ущипнул двумя пальцами за бок «для привлечения внимания», указал рукой на бортик и сказал, что отсюда прыгать нельзя. «Далее ушли прыгать в безопасное место. Я указал на скамейку и сказал, что если хочешь прыгать, то мы будет прыгать тут [не в бассейн]. Он стал прыгать, помогая и мне залезть, чтобы я прыгал вместе с ним», — рассказал тренер.
Когда мальчик наконец спустился в бассейн по лестнице, а не прыгнул с бортика, занятие продолжилось. По словам тренера, Алекс «лежал на спине и постоянно улыбался под водой».
Юлия же утверждает, что раньше ее сын занимался с другими тренерами, и тогда никаких проблем не было. «Ребенку достаточно было строго что-то сказать — и он слушался. Дети, с которыми он [тренер] работает, не могут разговаривать, сказать, что он делает им больно. Кроме того, у большинства детей снижена чувствительность. Так что они могут не заплакать и не заорать. Мне кажется, что такие методы для детей-инвалидов неприемлемы», — считает Юлия.
Юлия написала заявление в прокуратуру, где ей сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Также мама Алекса обратилась к уполномоченному по правам ребенка, но пока ответа не получила.
Синяк ребенка прокомментировали и в акваклубе. Директор рассказал, что мама Алекса обратилась в клуб спустя сутки после занятия. «В сообщениях администратору она написала, что, возможно, ребёнок упал в школе, но это никак не проверить, потому что ребенок не говорит. Но сам тренер вскользь упомянул, что ущипнул ребенка», — рассказали «Фонтанке» в акваклубе.
По словам директора, тренер работает с клубом с мая 2023 года, и за это время он зарекомендовал себя как отличный специалист. «Он сам инвалид с рождения, он работает с детьми-инвалидами, в том числе и в обычных школах. К нему очередь клиентов выстраивается», — сообщили в акваклубе.
О самом инциденте директор рассказывает так: «Он [тренер] действительно, как он рассказывает, пощипал двумя пальцами за бочок этого ребенка, который хотел прыгать в воду. Этот ребенок имеет сложности с контролем поведения, он прыгает с бортика в воду, в том числе — на посетителей. Для его же безопасности мы каждый раз пытаемся остановить это действие, и в данном случае, чтобы вернуть внимание ребенка с диагнозом, тренер его слегка ущипнул. Не понимаю, как два легких щипка двумя пальцами могут привести к гематоме такого масштаба».
В момент тренировки в бассейне находилось несколько тренеров с другими клиентами и всё, что они слышали — это смех Алекса, а мама после занятия поставила тренеру оценку 10 из 10, добавили в учреждении. Директор уточнил, что в любом случае, «пощипывания» не являются нормой в клубе, как и любое психическое и физическое воздействие. С самим тренером была проведена беседа.