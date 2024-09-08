Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Саудовскую Аравию

Глава МИД России Сергей Лавров 8 сентября прибыл прибыл в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, для участия в в совместном министерском заседании Стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Также у министра иностранных дел РФ запланирован ряд двусторонних встреч.

По данным ТАСС, главы делегаций планируют обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе обострение палестино-израильского конфликта, Сирию, Йемен и Ливию. Среди частных вопросов — укрепление безопасности в зоне Персидского залива, координация на рынке углеводородов, атомная энергетика и реализация совместных проектов.

ССАГПЗ был создан 25 мая 1981 года для сотрудничества государств региона по экономическим вопросам. Членами объединения являются также Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.



Тремя днями ранее Владимир Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за помощь в обмене заключенными с США и другими странами Запада.

Обмен состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. Россия в результате получила восемь человек, на Запад уехали 16.



Саудовская Аравия также намекала на продажу долговых обязательств Европы в случае конфискации российских активов.