Саудовская Аравия намекнула на продажу долговых обязательств Европы в случае конфискации российских активов

Если G7 наложит арест на активы России, замороженные в 2022 году, Саудовская Аравия может продать часть принадлежащих ей европейских долговых обязательств. Об этом сообщает агентство Bloomberg 9 июля.



По словам источников агентства, в начале 2024 года представитель министерства финансов Саудовской Аравии в частной беседе с коллегами по G7 намекнул, что королевство не согласно с намерением конфисковать российские активы — 260 млрд долларов — для поддержки Украины. Если это произойдет, то королевство может продать часть принадлежащих ей европейских долговых обязательств. Один из собеседников Bloomberg назвал это скрытой угрозой, на что в министерстве финансов королевства отреагировали уже официально: никаких угроз не было, работаем в сотрудничестве со странами G7 и другими.