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    Саудовская Аравия намекнула на продажу долговых обязательств Европы в случае конфискации российских активов

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    11 комментариев

    Если G7 наложит арест на активы России, замороженные в 2022 году, Саудовская Аравия может продать часть принадлежащих ей европейских долговых обязательств. Об этом сообщает агентство Bloomberg 9 июля.

    По словам источников агентства, в начале 2024 года представитель министерства финансов Саудовской Аравии в частной беседе с коллегами по G7 намекнул, что королевство не согласно с намерением конфисковать российские активы — 260 млрд долларов — для поддержки Украины. Если это произойдет, то королевство может продать часть принадлежащих ей европейских долговых обязательств. Один из собеседников Bloomberg назвал это скрытой угрозой, на что в министерстве финансов королевства отреагировали уже официально: никаких угроз не было, работаем в сотрудничестве со странами G7 и другими.

    Эксперты сообщают, что долговые обязательства в евро и французских облигациях у королевства могут быть относительно небольшими — несколько десятков миллиардов евро — и их продажа не создаст больших проблем. Но велик риск, что примеру Саудовской Аравии последуют другие государства.

    Напомним, в очередной раз изъятие российских активов обсуждалось в мае — июне. На июньском саммите большой семерки лидеры входящих в нее стран и Европейский союз договорились о том, что предоставят Украине кредиты, а погашать их будут за счет прибыли от заблокированных российских средств, их основная часть размещена в Европе.

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    Комментарии 11

    Эд Хэммет09 Июл 2024 в 21:09
    ЕС тоже может саудитам намекнуть, что сократит закупки их нефти, например.
    +1−0
    Artimenga09 Июл 2024 в 20:58
    Начало их продаже - обернется снежным комом - начнут продавать весь ОПЕК.
    +1−1
    Марти МакФлай09 Июл 2024 в 20:53
    Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек (с)
    +4−0
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