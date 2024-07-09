Саудовская Аравия намекнула на продажу долговых обязательств Европы в случае конфискации российских активов

Если G7 наложит арест на активы России, замороженные в 2022 году, Саудовская Аравия может продать часть принадлежащих ей европейских долговых обязательств. Об этом сообщает агентство Bloomberg 9 июля.
По словам источников агентства, в начале 2024 года представитель министерства финансов Саудовской Аравии в частной беседе с коллегами по G7 намекнул, что королевство не согласно с намерением конфисковать российские активы — 260 млрд долларов — для поддержки Украины. Если это произойдет, то королевство может продать часть принадлежащих ей европейских долговых обязательств. Один из собеседников Bloomberg назвал это скрытой угрозой, на что в министерстве финансов королевства отреагировали уже официально: никаких угроз не было, работаем в сотрудничестве со странами G7 и другими.
Эксперты сообщают, что долговые обязательства в евро и французских облигациях у королевства могут быть относительно небольшими — несколько десятков миллиардов евро — и их продажа не создаст больших проблем. Но велик риск, что примеру Саудовской Аравии последуют другие государства.
Напомним, в очередной раз изъятие российских активов обсуждалось в мае — июне. На июньском саммите большой семерки лидеры входящих в нее стран и Европейский союз договорились о том, что предоставят Украине кредиты, а погашать их будут за счет прибыли от заблокированных российских средств, их основная часть размещена в Европе.