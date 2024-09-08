Автором Тотального диктанта — 2025 станет член редколлегии журнала «Мурзилка» писательница Марина Москвина

Автором Тотального диктанта — 2025 станет писательница Марина Москвина. Ее имя было названо в ходе онлайн-марафона акции.

70-летняя Москвина — член редколлегии журнала «Мурзилка», автор преимущественно детской литературы, по сценариям которой также снимались мультфильмы (например, анимационный сериал «Везуха!»). Она номинировалась на «Букера», «Национальный бестселлер», «Большую книгу» и «Ясную Поляну», но не стала лауреатом ни одной из крупных литературных премий.

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в виде добровольного диктанта для всех желающих. В следующем году Тотальный диктант пройдет по всей России и за рубежом 5 апреля 2025 года. 8 сентября, в День грамотности, начнется выбор столицы акции.