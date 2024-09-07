Бывший дагестанский министр обвиняется в убийстве, совершенном в 2006 году

Магомед Магомедов — бывший глава минспорта Дагестана и бывший мэр Кизилюрта — обвиняется в убийстве, совершенном на территории республики в 2006 году, а также в содействии террористической деятельности и растрате. Об этом сообщает 7 сентября ТАСС со ссылкой на материалы дела.



Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, о незаконном приобретении и хранении оружия было возбуждено в Кизилюртовской межрайонной прокуратуре в августе 2006 года. Предварительное следствие по уголовному делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось. Последний раз его возобновили в декабре 2023 года, а дело передали в ГСУ СК РФ. 3 октября прошлого года Магомедов был задержан, ему предъявили обвинение по статьям 105 УК РФ и 222 УК РФ. Также он обвиняется по части 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения) и части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

