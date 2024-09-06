12 лет за полиэтиленовые снегоходы. Суд вынес приговор по делу о хищении 262 млн рублей в Росгвардии

По данным издания, глава отдела по формированию единой технической политики Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Сергей Воробьев признан виновным в получении взятки. У него самый большой срок среди других фигурантов — 12 лет колонии строгого режима с 30-миллионным штрафом. Девять лет колонии с таким же штрафом назначили замначальника управления госзакупок Александре Жиляковой. Также их лишили званий полковника и майора. Бизнесменам Николаю Журкову и Ивану Макавееву дали по девять и пять лет колонии соответственно. Остальные отделались условными сроками.

По версии следствия, главным в преступной схеме был полковник Шалва Муселиани, который сейчас находится в розыске. По его плану, он вместе с другими росгвардейцами должны были закрывать глаза на недочеты закупаемой техники у петербургского НПП «Авиационная и морская электроника». Три вездехода, пять катеров и восемь снегоходов, которые поставил подрядчик, были сделаны из низкокачественного полиэтилена и не были пригодны для эксплуатации на севере. Чтобы техника была принята без нареканий, росгвардейцы потребовали с поставщика 31 миллион рублей. Бизнесмены передали деньги в два этапа — сначала 20 миллионов рублей, а затем остальную сумму.

