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Происшествия 12 лет за полиэтиленовые снегоходы. Суд вынес приговор по делу о хищении 262 млн рублей в Росгвардии

12 лет за полиэтиленовые снегоходы. Суд вынес приговор по делу о хищении 262 млн рублей в Росгвардии

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11 комментариев

В 235-м гарнизонном военном суде в Москве вынесли приговор 12 фигурантам дела о хищении 262 миллионов рублей, выделенных Росгвардии на охрану арктических портов. Среди подсудимых — офицеры ведомства и бизнесмены. Об этом 6 сентября пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, глава отдела по формированию единой технической политики Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии Сергей Воробьев признан виновным в получении взятки. У него самый большой срок среди других фигурантов — 12 лет колонии строгого режима с 30-миллионным штрафом. Девять лет колонии с таким же штрафом назначили замначальника управления госзакупок Александре Жиляковой. Также их лишили званий полковника и майора. Бизнесменам Николаю Журкову и Ивану Макавееву дали по девять и пять лет колонии соответственно. Остальные отделались условными сроками.

По версии следствия, главным в преступной схеме был полковник Шалва Муселиани, который сейчас находится в розыске. По его плану, он вместе с другими росгвардейцами должны были закрывать глаза на недочеты закупаемой техники у петербургского НПП «Авиационная и морская электроника». Три вездехода, пять катеров и восемь снегоходов, которые поставил подрядчик, были сделаны из низкокачественного полиэтилена и не были пригодны для эксплуатации на севере. Чтобы техника была принята без нареканий, росгвардейцы потребовали с поставщика 31 миллион рублей. Бизнесмены передали деньги в два этапа — сначала 20 миллионов рублей, а затем остальную сумму.

В итоге следствие инкриминировало предпринимателям особо крупное мошенничество и дачу взятки в особо крупном размере, а бывшим росгвардейцам — злоупотребление должностными полномочиями или подстрекательство к этому преступлению, получение взяток и хищение.

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Комментарии
11
VKuser174198221
6 сентября 2024, 11:52
и каждый день одни и те же новости: украл, взял, похитил...и никого -то это не смущает - заступившие на места выбывших продолжают красть, брать, похищать.....
ProstoZloy
6 сентября 2024, 11:51
"Взятка", "превышение полномочий..." А по факту: диверсия, направленная на подрыв боеготовности. Вот где "госизмену" искать надо!
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