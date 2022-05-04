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    Ъ: СК нашёл хищение на 262 млн руб. при поставке Росгвардии техники. Полиэтиленовые катера треснули

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    11 комментариев

    СКР завершил расследование уголовного дела о хищении 262 млн рублей, выделенных Росгвардии на охрану четырех арктических портов. Об этом 4 мая сообщает «Коммерсантъ».

    Как считает следствие, за откат в 10% фигуранты дела закрыли глаза на поставку снегоходов и вездеходов по завышенной цене, а также пяти катеров, сделанных из низкокачественного полиэтилена. После наступления холодов рубки и корпуса катеров треснули, сделав их непригодными для эксплуатации.

    Росгвардейцы — полковник Шалва Муселиани, глава отдела по формированию единой технической политики Сергей Воробьев, его заместитель Александр Швецов и другие служащие — проконтролировали оплату госконтракта и закрыли глаза на недочеты поступившей техники.

    «Самым серьезным из них стало то обстоятельство, что корпуса и рубки катеров были изготовлены из полиэтилена низкого давления плохого качества, непригодного для эксплуатации в условиях Крайнего Севера», — говорится в публикации.

    Действия пяти росгвардейцев квалифицировали как получение взятки (ст. 290 УК РФ), посредничество при ее получении (ст. 291.1), а также хищение бюджетных средств (ч. 4 ст. 159) и превышение должностных полномочий (ст. 286). Обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и даче взятки предъявили в отношении троих бизнесменов.

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    Комментарии (11)

    Дежурный по объединению
    Фуагра надо было катера смазывать, тогда бы не треснули.
    Dud
    интересно, кто изготовитель?
    Леонтий
    Подставили росгвардейцев производственники.Кто так ворует?Треснула пластмасса.Смешно.А интересно, сколько всего украли?
    Половину?
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