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Власть Песков: правительство работает на пределе возможностей

Песков: правительство работает на пределе возможностей

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22 комментария

Рабочий график главы государства и правительства сейчас «фактически круглосуточный», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума в интервью ТАСС, опубликованном 6 сентября. По его словам, в стране наблюдается стабильная экономическая ситуация, что является результатом эффективной работы министров и президента.

«Все работают на пределе возможностей, работают эффективно», — сказал Песков.

К сотому дню работы обновленного состава правительства график властей настолько интенсивный, что, по словам Пескова, «ни у кого нет времени» на подведение первых результатов его работы.

«Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства и правительства страны по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная», — сказал пресс-секретарь президента.

Указ о назначении нового состава правительства и директоров служб президент Путин подписал 14 мая.

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Комментарии
22
забыл все
6 сентября 2024, 10:28
ой не бережет себя Василич. волнуемся всем подъездом
VKuser174198221
6 сентября 2024, 10:28
Бедненькие....может съездили бы на СВО- отдохнули в окопах?...
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