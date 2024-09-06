Песков: правительство работает на пределе возможностей

Рабочий график главы государства и правительства сейчас «фактически круглосуточный», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума в интервью ТАСС, опубликованном 6 сентября. По его словам, в стране наблюдается стабильная экономическая ситуация, что является результатом эффективной работы министров и президента.



«Все работают на пределе возможностей, работают эффективно», — сказал Песков.



К сотому дню работы обновленного состава правительства график властей настолько интенсивный, что, по словам Пескова, «ни у кого нет времени» на подведение первых результатов его работы.



«Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства и правительства страны по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что работа ведется напряженная и результативная», — сказал пресс-секретарь президента.



Указ о назначении нового состава правительства и директоров служб президент Путин подписал 14 мая.

