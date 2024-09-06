Продюсеру «Вия» Алексею Петрухину изменили меру пресечения с домашнего ареста. Ранее ФК потребовал вернуть 222 млн рублей после провала другого его фильма

Алексею Петрухину изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщает 5 сентября официальный канал судов общей юрисдикции Москвы.



Петрухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 30, часть 3 (покушение на преступление) и статьи 291.1, часть 4 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ. Под домашним арестом он находится с октября прошлого года, пишет «Ъ».

Алексей Петрухин - актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и писатель. Самый известный и самый кассовый фильм - «Вий». В спродюсированном им проекте «Тайна Печати дракона» снялись мировые звезды — Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, однако фильм провалился в прокате. Более успешными проектами стали картины «Выйти из группы» (сценарист) и «BEEF: Русский хип-хоп» (продюсер). Петрухин был продюсером 45 фильмов, режиссером — 5, актером - в 20, написал 17 сценариев.