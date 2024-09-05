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Бизнес ГТЛК купит два парома для линии Усть-Луга — Балтийск за 30 млрд рублей

ГТЛК купит два парома для линии Усть-Луга — Балтийск за 30 млрд рублей

1 268
4 комментария

Два железнодорожных парома планирует купить Государственная транспортная лизинговая компания, о старте конкурса на их строительство и поставку сообщили в пресс-службе компании. Суда планируется использовать на линии Усть-Луга — Балтийск, которая соединяет Калининградскую и Ленинградскую области.

Паромы должны быть построены по российскому проекту. Максимальная цена по контракту составляет 30 млрд рублей, финансировать строительство предполагается за счет средств Фонда национального благосостояния. Подписание контракта ожидается до конца сентября, поставка самих судов намечена на 2028 год.

В условиях ограничений на сухопутный транзит грузов со стороны Литвы новые паромы позволят расширить провозные мощности на стратегически важной паромной линии, увеличить объем грузоперевозок и обеспечить транспортную безопасность Калининградской области.

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Комментарии
4
Mies
5 сентября 2024, 17:52
В августе 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину РФ включить в проект федерального бюджета 5,1 млрд рублей на три парома для переправы Усть-Луга — Балтийск. Плавсредства планировали построить в 2018-2020 годах в Ленинградской области на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Общую стоимость трёх паромов оценивали в 14,1 млрд рублей.
Сила в Правде!!
5 сентября 2024, 17:36
дешевле одного под суд отдать будет однако.
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