ГТЛК купит два парома для линии Усть-Луга — Балтийск за 30 млрд рублей

Два железнодорожных парома планирует купить Государственная транспортная лизинговая компания, о старте конкурса на их строительство и поставку сообщили в пресс-службе компании. Суда планируется использовать на линии Усть-Луга — Балтийск, которая соединяет Калининградскую и Ленинградскую области.



Паромы должны быть построены по российскому проекту. Максимальная цена по контракту составляет 30 млрд рублей, финансировать строительство предполагается за счет средств Фонда национального благосостояния. Подписание контракта ожидается до конца сентября, поставка самих судов намечена на 2028 год.

В условиях ограничений на сухопутный транзит грузов со стороны Литвы новые паромы позволят расширить провозные мощности на стратегически важной паромной линии, увеличить объем грузоперевозок и обеспечить транспортную безопасность Калининградской области.