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    «Зенит» продал Ивана Сергеева в «Крылья Советов»

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе петербургской команды.

    По неофициальным данным, трансфер обошелся самарцам в 200 млн рублей. Контракт с самим Сергеевым подписан на три года.

    Напомним, Сергеев перешел в «Зенит» как раз из «Крыльев Советов» в январе 2022 года за 180 млн рублей. В составе петербургской команды Иван провел 93 матча, в которых забил 30 мячей и сделал 12 результативных передач. Также он стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны.

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