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Происшествия Автомобиль сбил подростка, ехавшего на самокате по «зебре» на проспекте Героев

Автомобиль сбил подростка, ехавшего на самокате по «зебре» на проспекте Героев

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15 комментариев

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с самокатчиком, произошедшее утром 5 сентября в Красносельском районе Петербурга. В аварии пострадал подросток.

Наезд произошел в 8:40 у дома 34 по проспекту Героев, на пересечении с улицей Адмирала Трибуца. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 31-летняя женщина на автомобиле Hyundai сбила 15-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешившись с него, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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В результате ДТП подросток получил серьезные травмы. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Ведется проверка.

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Комментарии
15
Danik
5 сентября 2024, 12:43
Такой солидный перекресток! А почему без светофоров? Пацан не прав, но и тетка дура.(
Айлбибэк Асталавистович
5 сентября 2024, 12:13
Ещё минус один самокатный Дункан Маклауд... Пока государство не будет должным образом регулировать право управления СИМ, то подобные случаи будут регулярно повторяться
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