Автомобиль сбил подростка, ехавшего на самокате по «зебре» на проспекте Героев

Наезд произошел в 8:40 у дома 34 по проспекту Героев, на пересечении с улицей Адмирала Трибуца. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что 31-летняя женщина на автомобиле Hyundai сбила 15-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешившись с него, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.