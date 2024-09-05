Самокатчика, заставившего плакать 2-летнего ребёнка на Ветеранов, догнали в Новом Девяткино

Полиция и уголовное дело настигли самокатчика, в конфликте с которым пострадали мужчина и ребёнок в Красносельском районе Петербурга. Проблемы с законом ему не в новинку.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 сентября, подозреваемого в хулиганстве задержали у дома на Флотской улице в Новом Девяткино накануне днём. По данным полиции, в минувший понедельник неработающий 21-летний местный житель, катаясь на самокате по проспекту Ветеранов, повздорил с семьёй, гуляющей там же с ребёнком, и распылил перцовый баллончик.
Содержимое попало не только на мужчину, но и на его двухлетнюю дочь. В больнице обоим диагностировали химический ожог лица и глаз.
По предварительной информации «Фонтанки», за последние четыре года юноша из Ленобласти трижды попадал под следствие. Его дело о краже было прекращено в связи с назначением судебного штрафа. Угроза убийством обернулась обязательными работами. В прошлом году его приговорили к двум годам за мошенничество в Петербурге.