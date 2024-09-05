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    Самокатчика, заставившего плакать 2-летнего ребёнка на Ветеранов, догнали в Новом Девяткино

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    12 комментариев

    Полиция и уголовное дело настигли самокатчика, в конфликте с которым пострадали мужчина и ребёнок в Красносельском районе Петербурга. Проблемы с законом ему не в новинку.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 сентября, подозреваемого в хулиганстве задержали у дома на Флотской улице в Новом Девяткино накануне днём. По данным полиции, в минувший понедельник неработающий 21-летний местный житель, катаясь на самокате по проспекту Ветеранов, повздорил с семьёй, гуляющей там же с ребёнком, и распылил перцовый баллончик.

    Содержимое попало не только на мужчину, но и на его двухлетнюю дочь. В больнице обоим диагностировали химический ожог лица и глаз.

    По предварительной информации «Фонтанки», за последние четыре года юноша из Ленобласти трижды попадал под следствие. Его дело о краже было прекращено в связи с назначением судебного штрафа. Угроза убийством обернулась обязательными работами. В прошлом году его приговорили к двум годам за мошенничество в Петербурге.

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    Комментарии 12

    28240881205 Сен 2024 в 13:11
    безработные на самокатах? во истину - транспорт для бедных!
    +0−0
    dervish05 Сен 2024 в 12:50
    М-да! В 21 год - командир взвода после общевойскового командного училища.
    +1−0
    Antuan Rokanten05 Сен 2024 в 12:16
    Как же надоели самокатчики и доставщики на электровелосипедах! Для них для всех приготовлена в аду отдельная сковорода! Их там будут хорошенько прожаривать!
    +6−1
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