Самокатчика, заставившего плакать 2-летнего ребёнка на Ветеранов, догнали в Новом Девяткино

Полиция и уголовное дело настигли самокатчика, в конфликте с которым пострадали мужчина и ребёнок в Красносельском районе Петербурга. Проблемы с законом ему не в новинку.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 сентября, подозреваемого в хулиганстве задержали у дома на Флотской улице в Новом Девяткино накануне днём. По данным полиции, в минувший понедельник неработающий 21-летний местный житель, катаясь на самокате по проспекту Ветеранов, повздорил с семьёй, гуляющей там же с ребёнком, и распылил перцовый баллончик.