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    Самокатчики заставили плакать двухлетнего ребенка на проспекте Ветеранов

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    Двухлетняя девочка пострадала в конфликте с самокатчиками на проспекте Ветеранов в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 сентября. Ребенок стал случайной жертвой взрослых разборок — на малышку попало содержимое перцового баллончика.

    Маленькую пациентку доставили накануне вечером в больницу имени Раухфуса. У ребенка были раздражены слизистые после воздействия лакриматоров. Родители рассказали, что вечером вышли прогуляться с дочерью в районе дома 122 по проспекту Ветеранов. Мимо проехали молодые люди на самокате, между ними и отцом ребенка началась ссора. В результате пользователи СИМ распылили в сторону взрослых баллончик. Досталось ребенку.

    Правоохранительные органы проводят проверку.

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