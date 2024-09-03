Самокатчики заставили плакать двухлетнего ребенка на проспекте Ветеранов

Двухлетняя девочка пострадала в конфликте с самокатчиками на проспекте Ветеранов в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 сентября. Ребенок стал случайной жертвой взрослых разборок — на малышку попало содержимое перцового баллончика.



Маленькую пациентку доставили накануне вечером в больницу имени Раухфуса. У ребенка были раздражены слизистые после воздействия лакриматоров. Родители рассказали, что вечером вышли прогуляться с дочерью в районе дома 122 по проспекту Ветеранов. Мимо проехали молодые люди на самокате, между ними и отцом ребенка началась ссора. В результате пользователи СИМ распылили в сторону взрослых баллончик. Досталось ребенку.

