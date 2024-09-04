К Земле летит астероид. Ожидается, что небесное тело войдет в атмосферу Земли примерно
Сегодня жители Филиппин станут свидетелями падения астероида, которое произойдет вблизи острова Лусон. Ожидается, что небесное тело диаметром
Астероид не угрожает безопасности местного населения. Предполагается, что при входе в атмосферу небесное тело начнет гореть и испаряться, образуя яркий светящийся след — болид.
Астрономы обнаружили летящий астероид утром 4 сентября с обзора неба «Каталина» в обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона. Ему дали название CAQTDL2. Небесное тело стало девятым в истории, падение которого удалось предсказать заранее — до его встречи с Землей.
К Земле приближается астероид. Небесное тело войдет в атмосферу сегодня
К Земле летит астероид. Ожидается, что небесное тело войдет в атмосферу Земли примерно
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