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    К Земле приближается астероид. Небесное тело войдет в атмосферу сегодня

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    К Земле летит астероид. Ожидается, что небесное тело войдет в атмосферу Земли примерно в 20:08 по московскому времени. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает астроном Владимир Сурдин в своем Telegram-канале.

    Сегодня жители Филиппин станут свидетелями падения астероида, которое произойдет вблизи острова Лусон. Ожидается, что небесное тело диаметром от 0,8 до 2,1 метра упадет в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы.

    Астероид не угрожает безопасности местного населения. Предполагается, что при входе в атмосферу небесное тело начнет гореть и испаряться, образуя яркий светящийся след — болид.

    Астрономы обнаружили летящий астероид утром 4 сентября с обзора неба «Каталина» в обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона. Ему дали название CAQTDL2. Небесное тело стало девятым в истории, падение которого удалось предсказать заранее — до его встречи с Землей.

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