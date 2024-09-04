Собаку, напавшую на ребенка во Всеволожске, забрали для обследования. Прокуратура проводит проверку

Бультерьера, напавшего на трехлетнего мальчика во Всеволожске, забрали у хозяйки для ветеринарного обследования. Местная прокуратура организовала проверку произошедшего. Об этом 4 сентября сообщает прокуратура Ленобласти.



После того как 2 сентября у ЖК Gröna Lund собака напала на ребенка, его отвезли в больницу. Там мальчику диагностировали укушенные раны и ссадины в области левого локтевого сустава и плеча. В пресс-службе ведомства уточнили, что ребенку причинен легкий вред.

«Собака изъята у хозяйки ветеринарной службой для проведения обследования на наличие заболеваний. Привлечение виновных лиц за несоблюдение требований к содержанию животных поставлено на контроль городской прокуратуры», — сообщили в прокуратуре Ленобласти.

После проверки будут приняты необходимые меры реагирования.