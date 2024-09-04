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Происшествия Собаку, напавшую на ребенка во Всеволожске, забрали для обследования. Прокуратура проводит проверку

Собаку, напавшую на ребенка во Всеволожске, забрали для обследования. Прокуратура проводит проверку

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6 комментариев

Бультерьера, напавшего на трехлетнего мальчика во Всеволожске, забрали у хозяйки для ветеринарного обследования. Местная прокуратура организовала проверку произошедшего. Об этом 4 сентября сообщает прокуратура Ленобласти.

После того как 2 сентября у ЖК Gröna Lund собака напала на ребенка, его отвезли в больницу. Там мальчику диагностировали укушенные раны и ссадины в области левого локтевого сустава и плеча. В пресс-службе ведомства уточнили, что ребенку причинен легкий вред.

«Собака изъята у хозяйки ветеринарной службой для проведения обследования на наличие заболеваний. Привлечение виновных лиц за несоблюдение требований к содержанию животных поставлено на контроль городской прокуратуры», — сообщили в прокуратуре Ленобласти.

После проверки будут приняты необходимые меры реагирования.

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Комментарии
7
282498619
4 сентября 2024, 16:49
Не собаку, а её хозяйку надо обследовать. Явно, пациент доктора "по голове".
57433789
4 сентября 2024, 16:56
а если бы в СМИ не попало-никто бы даже и не зачесался
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