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Происшествия Бультерьеры держат в страхе ЖК во Всеволожске и кусают детей. Хозяйка объясняет агрессию болезнью и готова понести наказание

Бультерьеры держат в страхе ЖК во Всеволожске и кусают детей. Хозяйка объясняет агрессию болезнью и готова понести наказание

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16 комментариев

Два бультерьера держат в страхе взрослых и детей, проживающих в ЖК Gröna Lund во Всеволожске. Собаки не раз кусали местных жителей, и последний подобный случай нападения произошел в понедельник, 3 сентября.

Как рассказали жители комплекса «Фонтанке», жертвой собаки стал 3-летний мальчик. Ребенок ехал по тротуару на беговеле в тот момент, когда хозяйка выгуливала своих бультерьеров. Когда малыш проезжал мимо собак, одна из них набросилась на него, скинув с транспортного средства. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», можно заметить, как хозяйка пытается оттащить бультерьера, который крепко вцепился в мальчика. Также видно, что собаки были на поводке, но без намордников.

«Не верится, что такой ужас может произойти во дворе собственного дома», — поделилась мать пострадавшего мальчика.

После нападения собаки ребенка отвезли в больницу. Там мальчику диагностировали укушенные раны и ссадины в области левого локтевого сустава и плеча. Теперь малыш пройдет курс прививок от бешенства и лечение антибиотиками.

Жители ЖК отмечают, что ранее бультерьеры уже нападали на людей. В мае этого года собаки атаковали семью в лесу вблизи жилого комплекса. Как сообщают очевидцы, тогда четверолапый набросился на восьмилетнюю девочку, «прокусив через куртку спину ребенка». Кроме того, сообщается о случае нападения бультерьера на щенка, после которого последний получил перелом лапы, глубокие укушенные раны и психологическую травму.

«Фонтанка» поговорила с хозяйкой бультерьеров. Последний случай нападения женщина объяснила проблемами со здоровьем собаки. Она поделилась, что у любимого питомца гнойное воспаление челюсти и ему нельзя надевать намордник.

Кроме того, хозяйка отметила, что собака «цапнула ребенка от страха». По словам женщины, трехлетний малыш ехал по тротуару с большой скоростью и «внезапно подлетел к собакам сзади», а бультерьеры этого не ожидали.

«Собака испугалась и цапнула его за футболку. При этом все его царапины так называемые — это именно раны его об асфальт», — поделилась хозяйка.

На вопрос журналиста, агрессивные ли бультерьеры, женщина ответила, что они своеобразные. Она отметила, что старается держать собак подальше от людей. «Надеюсь, что я понесу справедливое наказание за данную ситуацию», — сказала хозяйка.

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Комментарии
16
jump
4 сентября 2024, 00:16
и «внезапно подлетел к собакам сзади», а бультерьеры этого не ожидали. Бультерьеры были вынуждены напасть первыми ?
Sulahit
4 сентября 2024, 00:12
"у любимого питомца воспаление челюсти" У владельцев собак всегда как-то находится причина не одевать намордник. Хотя этому не может быть вообще никакого оправдания.
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