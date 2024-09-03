Бультерьеры держат в страхе ЖК во Всеволожске и кусают детей. Хозяйка объясняет агрессию болезнью и готова понести наказание

Два бультерьера держат в страхе взрослых и детей, проживающих в ЖК Gröna Lund во Всеволожске. Собаки не раз кусали местных жителей, и последний подобный случай нападения произошел в понедельник, 3 сентября.



Как рассказали жители комплекса «Фонтанке», жертвой собаки стал 3-летний мальчик. Ребенок ехал по тротуару на беговеле в тот момент, когда хозяйка выгуливала своих бультерьеров. Когда малыш проезжал мимо собак, одна из них набросилась на него, скинув с транспортного средства. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», можно заметить, как хозяйка пытается оттащить бультерьера, который крепко вцепился в мальчика. Также видно, что собаки были на поводке, но без намордников.



«Не верится, что такой ужас может произойти во дворе собственного дома», — поделилась мать пострадавшего мальчика.



Источник: читательница «Фонтанки» Диана

После нападения собаки ребенка отвезли в больницу. Там мальчику диагностировали укушенные раны и ссадины в области левого локтевого сустава и плеча. Теперь малыш пройдет курс прививок от бешенства и лечение антибиотиками.



Жители ЖК отмечают, что ранее бультерьеры уже нападали на людей. В мае этого года собаки атаковали семью в лесу вблизи жилого комплекса. Как сообщают очевидцы, тогда четверолапый набросился на восьмилетнюю девочку, «прокусив через куртку спину ребенка». Кроме того, сообщается о случае нападения бультерьера на щенка, после которого последний получил перелом лапы, глубокие укушенные раны и психологическую травму.



«Фонтанка» поговорила с хозяйкой бультерьеров. Последний случай нападения женщина объяснила проблемами со здоровьем собаки. Она поделилась, что у любимого питомца гнойное воспаление челюсти и ему нельзя надевать намордник.



Источник: читательница «Фонтанки» Диана







Кроме того, хозяйка отметила, что собака «цапнула ребенка от страха». По словам женщины, трехлетний малыш ехал по тротуару с большой скоростью и «внезапно подлетел к собакам сзади», а бультерьеры этого не ожидали.



«Собака испугалась и цапнула его за футболку. При этом все его царапины так называемые — это именно раны его об асфальт», — поделилась хозяйка.



На вопрос журналиста, агрессивные ли бультерьеры, женщина ответила, что они своеобразные. Она отметила, что старается держать собак подальше от людей. «Надеюсь, что я понесу справедливое наказание за данную ситуацию», — сказала хозяйка.

