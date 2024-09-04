Появился первый тизер экранизации Minecraft

На YouTube в среду, 4 сентября, опубликовали тизер и постер экранизации компьютерной игры Minecraft. Главную роль в ней исполняет американский актер Джек Блэк.

В сюжете рассказывается о четырех героях. Они погрязли в житейских проблемах, но однажды через магический портал попали в кубический мир Minecraft, из которого им нужно выбраться.

Для достижения своей цели им предстоит выполнить важный квест с помощью Стива (Джек Блэк). Премьера фильма намечена на 4 апреля 2025 года.

Minecraft — это открытый мир из кубических блоков. В нем игроки могут свободно строить и исследовать. В компьютерной игре нет продуманного сценария или реалистичной графики, но есть большое пространство для фантазии.