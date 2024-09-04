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Город У пересечения Московского шоссе с Дунайским проспектом ограничат проезд на полгода

У пересечения Московского шоссе с Дунайским проспектом ограничат проезд на полгода

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Строительство Московско-Дунайской развязки на несколько месяцев добавит ограничений на крупных магистралях Московского района Петербурга. Изменения в схеме движения с 6 сентября ждут также Петроградский, Приморский и Пушкинский районы города.

В связи со строительством транспортной развязки с 6 сентября и до 5 мая 2025 года ограничат проезд по Московскому шоссе от проспекта Юрия Гагарина до улицы Ленсовета, сообщает 4 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Одновременно будет закрыт правый поворот с Московского шоссе на Дунайский в сторону Пулковского шоссе.

А до 5 ноября этого года ограничат движение по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до проспекта Космонавтов и закроют участок улицы Ленсовета от Дунайского проспекта до Московского шоссе. Объехать его можно будет по Дунайскому, Московскому, Звёздной улице, проспекту Космонавтов и Пулковскому шоссе.

Напомним, в конце августа на Московско-Дунайской развязке открыли второй путепровод. Осталось возвести два съезда на улицу Ленсовета, один заезд с Московского шоссе и построить пешеходные переходы.

На Крестовском острове в связи со строительством газопровода с 6 по 13 сентября ограничат движение по Южной дороге у «Зенит-Арены». Речь идет об участке от Футбольной аллеи до Северной дороги.

С 6 по 7 сентября из-за ремонта дороги закроют проезд по улице Матроса Железняка от Омской улицы до Ланской улицы, включая перекресток с Омской улицей. Объехать участок можно будет по Ланскому шоссе, Омской, Новосибирской и Школьной улицам, Карельскому переулку, улице Матроса Железняка, Коломяжскому проспекту и набережной Чёрной речки.

Также напомним, что до 21 сентября ограничено движение по улице Матроса Железняка от набережной Черной речки до Ланской улицы, включая перекрестки и съезд с Коломяжского проспекта на Матроса Железняка, а также по Ланской и Новосибирской улицам на участках от Ланского шоссе до улицы Матроса Железняка. А до 7 сентября закрыт участок Ланской улицы от Ланского шоссе до улицы Матроса Железняка.

В поселке Александровская ремонт дороги на один день, 6 сентября, перекроет движение на перекрестке улиц Редкое Кузьмино и Дружбы. Объезд предусмотрен по улице Дружбы, Южной улице, улицам Третьей Пятилетки и Редкое Кузьмино, Пулковской улице, улице Мира и улице Встреч. Также напомним, до 15 сентября ограничено движение по улице Редкое Кузьмино от улицы Возрождения до Усть-Славянского шоссе и улице Третьей Пятилетки от улицы Верности до Пулковской улицы, включая перекрестки.

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Петербург Ограничения движения транспорта Перекрытия движения
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