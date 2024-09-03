Туристов из Швейцарии, которые проникли в кабину машиниста поезда в метро Петербурга, оштрафовали

В Петербурге суд привлек к административной ответственности двух туристов из Швейцарии за выходку в поезде городского метрополитена. За проникновение в кабину машиниста им назначили штраф, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 3 сентября.



«Оба вину признали, просили суд о рассмотрении дел в их отсутствие», — говорится в сообщении.

В результате суд назначил каждому штраф в 20 тыс. рублей с конфискацией ключа.

Незапланированную остановку в отделе полиции туристы в возрасте 21 и 23 лет совершили 25 августа. Как писала «Фонтанка», на станции «Рыбацкое» товарищи с помощью четырёхгранного ключа открыли дверь последнего вагона и пробрались в кабину машиниста. Уже на следующей станции их ожидали правоохранители. Как выяснилось позднее, один из молодых людей на родине работает в метро, в кабину машиниста его завёл профессиональный интерес, о последствиях он не подумал.