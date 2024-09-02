Петербуржец куснул полицейского, который вытаскивал из него пакетик с таблетками

В Калининском районе полиция задержала 29-летнего мужчину за потребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. При проверке у него нашли два пакетика с подозрительными таблетками, с которыми он сильно не хотел расставаться, об этом 2 сентября стало известно «Фонтанке».
По предварительным данным, во время оформления документов задержанный попытался проглотить таблетки, которые у него изъяли. Сотрудник полиции, пытавшийся предотвратить это, был укушен.
После инцидента правоохранители вызвали скорую помощь. Задержанного увезли в НИИ им. Джанелидзе.
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