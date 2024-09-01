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    Один мирный житель погиб под Белгородом при воздушной атаке ВСУ

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    Мирный житель погиб в селе Шагаровка Белгородской области в результате атаки ВСУ в воскресенье, 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    «Случилось самое страшное… Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка», - написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

    В результате произошедшей атаки по селу в частном доме пробита крыша, выбиты окна и посечён фасад. Также посечён легковой автомобиль.

    Еще три мирных жителя получили ранения при обстреле Шебекино. Один мужчина получил касательные ранения мягких тканей грудной клетки, второй - минно-взрывную травму и баротравму, еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки, живота и ног. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    Ранее при дневном обстреле Белгорода и области были ранены 11 человек. Десять из них были госпитализированы в больницы Белгорода, одному медики помогли на месте. В крайне тяжелом состоянии находились двое мальчиков: у одного из них проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом стопы, у второго — обширные раны ног.

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