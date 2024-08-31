В Израиле ребенок разбил 3500-летний кувшин. Он вернулся в музей с заменой

Четырехлетний ребенок в музее в Хайфе разбил кувшин бронзового века. Исторический артефакт разлетелся на куски, но мальчик принес замену. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает The Guardian .

«Это было всего лишь отвлечение на секунду. Следующее, что я помню, очень громкий звук позади меня», — рассказала мама троих детей Анна Геллер. Ее сын Ариэль рассматривал древние экспонаты музея, когда женщина отвела взгляд. Раздался грохот, кувшин возрастом 3500 лет упал на пол и разбился. Утверждается, что ребенок в ужасе стоял над ним.

Специалисты считают, что кувшин использовали для хранения вина или масла. Его датируют периодом между 2200 и 1500 годами до нашей эры.

Через неделю после печального инцидента мальчик вернулся в музей, но не для того, чтобы разбивать другие кувшины.

«Ариэль подарил музею собственную глиняную вазу и был встречен снисходительными сотрудниками и кураторами», — сказано в публикации издания.



Как пишет The Guardian, представители музея рассказали, что экспонат был застрахован, также они проверили по видеозаписям, что произошедшее не было вандализмом, поэтому снова пригласила ребенка посетить музейные залы.

