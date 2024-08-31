В Израиле ребенок разбил 3500-летний кувшин. Он вернулся в музей с заменой

Четырехлетний ребенок в музее в Хайфе разбил кувшин бронзового века. Исторический артефакт разлетелся на куски, но мальчик принес замену. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает The Guardian.
«Это было всего лишь отвлечение на секунду. Следующее, что я помню, очень громкий звук позади меня», — рассказала мама троих детей Анна Геллер. Ее сын Ариэль рассматривал древние экспонаты музея, когда женщина отвела взгляд. Раздался грохот, кувшин возрастом 3500 лет упал на пол и разбился. Утверждается, что ребенок в ужасе стоял над ним.
Специалисты считают, что кувшин использовали для хранения вина или масла. Его датируют периодом между 2200 и 1500 годами до нашей эры.
Через неделю после печального инцидента мальчик вернулся в музей, но не для того, чтобы разбивать другие кувшины.
«Ариэль подарил музею собственную глиняную вазу и был встречен снисходительными сотрудниками и кураторами», — сказано в публикации издания.
Как пишет The Guardian, представители музея рассказали, что экспонат был застрахован, также они проверили по видеозаписям, что произошедшее не было вандализмом, поэтому снова пригласила ребенка посетить музейные залы.
Сотрудники музея при помощи 3D-технологий попытаются восстановить кувшин. По мнению эксперта по реставрации Рои Шафира, ремонт будет довольно простым.
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