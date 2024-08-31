Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 764мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
У репера Апачева просят денег
Орнелла Мути в Петербурге
Последствия грозы: один погиб
От Кремля ждут денег на дороги
Куда пойти на выходных
Рейтинги «Фонтанки»
Общество «Ъ»: Сотрудники Управления заказчика капстроительства ЛенВО арестованы по подозрению в получении взятки

«Ъ»: Сотрудники Управления заказчика капстроительства ЛенВО арестованы по подозрению в получении взятки

2 290
12 комментариев

В Москве арестовали трех сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа — узнал «Коммерсантъ» 31 августа. По версии следствия, они получили взятки на 12 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа — строительства объектов клиники Военно-медицинской академии в Петербурге. Сами задержанные утверждают, что деньги брали в долг, а не в качестве взяток.

Дело слушается в Хамовническом райсуде Москвы. Михаила Головкова, Дмитрия Сюртукова и Сергея Горского отправили в СИЗО до 27 октября.

Следователи считают, что фигуранты, которые должны были принимать объекты ВМА, получили откат от субподрядчика — ООО «Капэнергострой Спб» — и подписали документы, что все деньги потрачены по назначению, в то время как компания смогла вывести со стройки около 150 миллионов рублей (при объеме контракта в 1,5 миллиарда).

Против гендиректора «Капэнергострой СПб» Валерия Клепикова возбуждено уголовное дело за хищение в особо крупном размере. По данным СМИ, он решил сотрудничать со следствием и дал показания о незаконной передаче средств.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ленинградский военный округ Взятка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Sobaka
31 августа 2024, 21:20
Не может быть!
В д. Гадюкино - дожди.
31 августа 2024, 21:25
"Сами задержанные утверждают, что деньги брали в долг..." Я еще со времен службы в армии был невысокого мнения об интеллекте этих ребят. Но не думал, что за это время они деградировали окончательно. ) Еще больше стал переживать за сво.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Новости компании
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
Новости компании
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ТОП 5
Новости компании
«Людям все равно хочется жить в своем доме». Что происходит на рынке ИЖС в Петербурге и Ленобласти с появлением новых правил
31 августа, 18:00
Квартира под ремонт: преимущество или недостаток в современных условиях?
30 августа, 18:00
На границе с городом. Появилась еще одна причина поселиться в квартале Мурино Space
30 августа, 17:16
ГК «Лидер Групп» представила дизайн мест общего пользования нового ЖК «Старлайт»
30 августа, 17:10
Setl Group — один из самых узнаваемых петербургских брендов 2024 года
30 августа, 16:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
30 августа, 16:17
Обратный осмос и классический фильтр под мойку: в чем разница?
30 августа, 16:03
Футболисты «Динамо» сыграли с командой Setl Group на «Петровском»
30 августа, 14:45
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ подарит победителям бесплатное РКО навсегда
30 августа, 14:30
Маршруты по каналам Санкт-Петербурга
30 августа, 12:34
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство второй очереди ЖК «Счастье в Кольцово»
30 августа, 11:40
Купить новую квартиру в «Образцовых кварталах» теперь можно одновременно с продажей старой недвижимости
29 августа, 18:00