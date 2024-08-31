«Ъ»: Сотрудники Управления заказчика капстроительства ЛенВО арестованы по подозрению в получении взятки

В Москве арестовали трех сотрудников Регионального управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа — узнал «Коммерсантъ» 31 августа. По версии следствия, они получили взятки на 12 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа — строительства объектов клиники Военно-медицинской академии в Петербурге. Сами задержанные утверждают, что деньги брали в долг, а не в качестве взяток.

Следователи считают, что фигуранты, которые должны были принимать объекты ВМА, получили откат от субподрядчика — ООО «Капэнергострой Спб» — и подписали документы, что все деньги потрачены по назначению, в то время как компания смогла вывести со стройки около 150 миллионов рублей (при объеме контракта в 1,5 миллиарда).

