Палёный алкоголь, кальяны из-под полы и десятки нарушителей. Полиция Петербурга встряхнула кафе, облюбованные иностранцами

Десятками увозили в отделы иностранцев, рассчитывающих провести пятничный вечер в заведениях Петербурга. Нелегалы получили административные протоколы, владельцам кафе предстоит объяснять палёный алкоголь.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 августа, накануне сотрудники оперативных подразделений главка провели рейд по «злачным» заведениям, завсегдатаями которых являются беспокойные иностранцы.

Источник: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ревизоров в лице полицейских встречали в кафе в Учебном переулке, на шумных посетителей которого неоднократно жаловались местные жители. Нагрянули в ресторан узбекской кухни на бульваре Красных Зорь, гостю которого вспороли живот в пылу спора неделю назад. В кафе-столовую на улице Фучика заходили вместе со Следственным комитетом. По оперативным данным, там регулярно устраивают посиделки участники конфликта таксистов со стрельбой на Комендантском проспекте.



Судя по видео, прошмыгнуть мимо оперативников не удалось даже таракану.



Полицейские проверили порядка сотни иностранцев, работавших и отдыхавших в заведениях. Почти каждый второй получил протокол о нарушении миграционного законодательства.



Этим итоги рейда не ограничиваются. Как рассказали в ведомстве, выявлены нарушения в сфере ведения предпринимательской деятельности со стороны владельцев заведений.



Так, в одном из кафе гостям незаконно предоставляли кальяны, а в баре разливали палёное спиртное. Изъято 120 бутылок с алкоголем. Дальнейшим расследованием займётся уже экономическая полиция, отмечают в главке.

